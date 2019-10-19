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Konak Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

Konak Hastanesi Hekim Kadrosunu Güçlendirmeye Devam ediyor .Sağlıkta güven ve itibarın adresi olan Konak Hastanesi toplumun tüm kesimlerine kaliteli, güncel ,erişilebilir  sağlık hizmeti sunmayı ilke edinmiştir.  Konak Hastanesi  sağlıkta 25 yıllık deneyime imza atmıştır .
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İlimizin tanınan ,başarılı, sevilen 2 yeni hekimini de kadrosuna  dahil etti. Neonatoloji Uzmanı Doç.Dr Özge Serçe Pehlevan ve Op.Dr. Erkan Esen Neonatoloji Uzmanı Doç.Dr Özge Serçe Pehlevan  1978 Konya doğumludur. DoçDrPehlevanİstanbul Üniversitesi  Tıp Fakültesi mezunu olup Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi  ‘nde çocuk hastalıkları eğitimini Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  yan dal   eğitimini tamamlamıştır. 14.10.2019  tarihinden itibaren konak Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde göreve başlamıştır.

1979 doğumlu Op. Dr Erkan Eser K.T.Ü  Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde almıştır. Op.Dr Erkan Eser 16.10.2019 tarihinden itibaren Konak Hastanesi’nde hasta kabulüne başlamıştır.Kulak Burun Boğaz Uzmanı Esen , sevilen ve saygın bir doktor.

Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr.  Kazım Gündoğdu meslektaşlarına başarılar diledi. Gündoğdu  Konak Hastanesi’nin sağlıkta doğru adres olduğunu hastalarımıza kaliteli hizmet vermeye devam edileceğini söyledi.

Bugün 14:35 TSİ - Sağlık

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