Konak Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

İlimizin tanınan ,başarılı, sevilen 2 yeni hekimini de kadrosuna dahil etti. Neonatoloji Uzmanı Doç.Dr Özge Serçe Pehlevan ve Op.Dr. Erkan Esen Neonatoloji Uzmanı Doç.Dr Özge Serçe Pehlevan 1978 Konya doğumludur. DoçDrPehlevanİstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘nde çocuk hastalıkları eğitimini Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yan dal eğitimini tamamlamıştır. 14.10.2019 tarihinden itibaren konak Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde göreve başlamıştır.

1979 doğumlu Op. Dr Erkan Eser K.T.Ü Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde almıştır. Op.Dr Erkan Eser 16.10.2019 tarihinden itibaren Konak Hastanesi’nde hasta kabulüne başlamıştır.Kulak Burun Boğaz Uzmanı Esen , sevilen ve saygın bir doktor.

Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr. Kazım Gündoğdu meslektaşlarına başarılar diledi. Gündoğdu Konak Hastanesi’nin sağlıkta doğru adres olduğunu hastalarımıza kaliteli hizmet vermeye devam edileceğini söyledi.