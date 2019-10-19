Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi’nde, yaklaşık 10 gündür İSU tarafından yeni su hattı döşeniyor. Bu amaçla açılan ve boruların konulmasından sonra kapatılan hatta zeminin yumuşak olması ve yağmurla toprağın gevşemesi sonrasında ekmek arabası düştü. Bakkallara ekmek dağıtan araç yumuşak toprağa saplanarak kaldı. Ekmek arabası vatandaşların yardımı ile düştüğü çukurdan çıkartıldı.
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Ekmek arabası su çukuruna düştü
Körfez'de Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki su çukuruna ekmek arabası düştü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz