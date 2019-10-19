Ekmek arabası su çukuruna düştü

Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi’nde, yaklaşık 10 gündür İSU tarafından yeni su hattı döşeniyor. Bu amaçla açılan ve boruların konulmasından sonra kapatılan hatta zeminin yumuşak olması ve yağmurla toprağın gevşemesi sonrasında ekmek arabası düştü. Bakkallara ekmek dağıtan araç yumuşak toprağa saplanarak kaldı. Ekmek arabası vatandaşların yardımı ile düştüğü çukurdan çıkartıldı.