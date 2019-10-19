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Netflix’ten şifresini paylaşan kullanıcılara kötü haber!

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, kullanıcıların şifrelerini başkalarıyla paylaşmasını engellemeyi hedefliyor.
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Independent Türkiye’de yer alan habere göre, Netflix’in şifre paylaşımını sınırlama planı, bu hafta yayınlanan 2019 üçüncü çeyrek kazanç raporuna ilişkin bir videoda ele alındı.

Netflix’in kullanıcıların hesaplarını başkaları ile paylaşmasını engellemek isteyen Netflix’in Ürün Yöneticisi Greg Peters’a “kullanıcı tabanının belirli bir bölümünü kaybetmeden” şirketin şifre paylaşımını nasıl ele almayı planladığı soruldu.

Peters durumu gözlemlemeye devam ettiklerini ifade ederek, “Tüketici dostu yöntemleri denerken, sınırları ne kadar zorlayabileceğimize de bir bakacağız” dedi. Peters, şifre paylaşımını engelleme konusunda henüz “büyük planları” olmadığını sözlerine ekledi.

GENÇLERİN ÇOĞU ŞİFRELERİNİ PAYLAŞIYOR

Araştırma şirketi Magid’e göre, Y Kuşağı’nın yüzde 35’i online yayın platformlarındaki şifrelerini paylaşıyor. Bu oran X Kuşağı için yüzde 19, Bebek Patlaması Kuşağı içinse yüzde 13. Magid’in tahminlerine göre toplamda müşterilerin yüzde 9’u şifresini paylaşıyor. Bu oran ilk bakışta yüksek görünmese de milyonlarca dolar anlamına gelebilir.

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