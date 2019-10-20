Güzel İzmir’de güzel bir galibiyet istiyoruz!..

Kocaelispor, sezonun 9. haftasında Güzel İzmir’in güzide temsilcisi Karşıyaka ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Maçı Kütahya’dan Emre Korkmaz yönetecek.
ZİRVE İDDİASI SÜRSÜN
Geride bıraktığı 8 maç sonunda 16 puan toplayan ve lider Erokspor’un 2 puan gerisinde 3. sırada bulunan Kocaelispor, bugün Karşıyaka ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacak. Cezalı Burak Süleyman dışında eksiği olmayan ekibimiz, Atatürk Stadı’nda başlayacak olan maçı kazanıp, zirve iddiasını sürdürmek için elinden geleni yapacak.
KADRO DEĞİŞMİYOR
Karayolu ile İzmir’e giden ve Hilton Otel’de maçı bekleyen Yeşil Siyahlılarda, Kozan karşısında sahaya çıkan 11’de değişiklik yapılmayacağı düşünülüyor. Buna göre Kocaelispor’un kalede Ercüment, sağ bekte Semih, sol bekte Erdinç, savunma ortasında Kemal Can ve Taha Batuhan, önlerinde Mesut ve Sefa, solda Gökay, sağda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup tertibi ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
KARŞIYA SAHASINDA 3 MAÇIN İKİSİNİ KAZANDI
Sahasında 3 maça çıkan Kırmızı Yeşilli Karşıyaka takımı 2 galibiyet 1 de yenilgi elde etti. Tamamı İzmirli futbolculardan kurulu olan Karşıyaka’nın transfer yasağı olmasına rağmen kadrosunu koruması dikkat çekiyor. 5 golle grubun en az gol atan takımı olan İzmir temsilcisi, 6 golle de en az gol yiyen takımlarından. Kaf-Sin-Kaf, Kocaelispor karşısında yeni formaları ile (Susmayan forma) sahadaki yerini alacak.
SÜLEYMAN’IN CEZASI BİTİYOR
Kocaelispor ise deplasmanda 4 maçın ikisini kazandı, 1’inde berabere kaldı ve Tepecik’e de 2-1 yenildi. 4 deplasman maçında da fileleri sarsan Körfez, dış sahada 5 gol attı, 4 de gol yedi. Kocaelispor’un etkili futbolcularından Kaptan Burak Süleyman, Karşıyaka maçında da forma giyemeyecek ve 3 maçlık cezasını tamamlayacak.
MAÇIN KÜNYESİ
KARŞIYAKA-KOCAELİSPOR
KARŞIYAKA
71 ERDOĞAN AÇAR
3 CENK ÖZBEY
4 GÖRKEM ALİ KINAY
5 MUSTAFA AŞAN
7 DOĞUKAN İNCİ
8 HARUN ATALAY
10 HAKAN KUŞ
17 MUSTAFA DEĞİRMENCİ
22. METİN PEKER
88 ANIL ÇIRACI
95 M.FATİH ÖZTEKİN
KOCAELİSPOR
ERCÜMENT KAFKASYALI
ERDİNÇ KARAKAŞ
KEMAL CAN AYDEMİR
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
SEFA NARİN
YAKUP ALKAN
TALHA MAYHOŞ
GÖKAY ESER
SEMİH KARADENİZ
T.BATUHAN YAYIKCI
MESUT ÖZDEMİR
STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Yakup Bakır, Sezgin Şahbaz, İsmail Ertunç
SAAT: 15.00
HAVA: 28 derece açık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz