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41 Kere Maşallah!..

Kocaelispor taraftarı İzmir’e çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
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Kocaelispor taraftarı İzmir’e çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Hafta başından bu yana çalışmalar yapan 12. adam tam 41 otobüs ile yola çıkacak. 25 Büyükşehir, 10 da İzmit Belediyesi taraftara otobüs tahsis edilirken, yoğun talebi karşılamak için yapılan çalışmalar neticesinde sayı 41’e çıkarıldı. Gün içinde sayının artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Hodri Meydan Derneği yaptığı açıklamada tüm taraftarların İzmir’e siyah renk giyinerek gideceğini belirtti. Karşıyaka ile İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak olan maçta havanın açık sıcaklığın 28 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Bugün 16:20 TSİ - Spor

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