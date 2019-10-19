Kocaelispor taraftarı İzmir’e çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Hafta başından bu yana çalışmalar yapan 12. adam tam 41 otobüs ile yola çıkacak. 25 Büyükşehir, 10 da İzmit Belediyesi taraftara otobüs tahsis edilirken, yoğun talebi karşılamak için yapılan çalışmalar neticesinde sayı 41’e çıkarıldı. Gün içinde sayının artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Hodri Meydan Derneği yaptığı açıklamada tüm taraftarların İzmir’e siyah renk giyinerek gideceğini belirtti. Karşıyaka ile İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak olan maçta havanın açık sıcaklığın 28 derece dolaylarında olması bekleniyor.
Bugün 16:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:21 TSİ
41 Kere Maşallah!..
Kocaelispor taraftarı İzmir’e çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz