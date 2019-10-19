İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden İbrahim Karaduman, Mardin Büyükşehir Belediyespor ile anlaştı. Son olarak Erzinspor’u çalıştıran Can Güven’in yardımcılığını yapan Karaduman “Mardin çok güzel bir şehir ve burada futbola da hayli yatırım var. Sayın Mardin Valimiz konu ile yakından alakadar ve tüm imkanlar burada sunuldu. Can Güven hocam ve kaleci hocamız Murat Çölbeyi ile Mardin Büyükşehir Belediyespor’da başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Mardin’de Kocaeli şehrini ve Kocaelispor’u çok seviyorlar. Zaten kardeş iliz. Mardin’den Kocaeli’ye selamlarımı gönderiyorum” diye konuştu.
Bugün 16:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:22 TSİ
Mardin’den selam var!..
İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden İbrahim Karaduman, Mardin Büyükşehir Belediyespor ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz