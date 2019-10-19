Kağıtspor, Erzurum’da…

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Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor sezonun ikinci maçında bugün Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Erzurum Spor Salonu’ndaki maç saat 16.00’da başlayacak. Mavi Beyazlılar sezonun ilk maçında İstanbul UPS’i konuk etmiş ve mücadeleden 92-52 galip ayrılmıştı.