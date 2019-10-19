TFFHGD Kocaeli protokolü unutmadı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi ile Kocaeli İl Hakem Kurulu tarafından birlikte organize edilen 2019-2020 hakem sezon açılışında protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı

BAŞKAN KURT TEŞEKKÜR ETTİ

Sakarya Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, TFFHGD Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, TÜFAD Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, gözlemciler ve hakemler sezonu büyük bir coşku ile açarken, Dernek Başkanı Av. Özhan Kurt, sezon açılışına katılım sağlayan protokol ile gecenin gerçekleşmesinde emek sarf eden dernek yönetimine teşekkür etti.