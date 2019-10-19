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Sıkı dur Avrupa Berfin geliyor!..

Kağıtspor’un alt yapısından çıkan başarılı genç haltercisi Berfin Altun, U23 Avrupa Halter Şampiyonası’ndan madalya için mücadele edecek
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Kağıtspor’un alt yapısından çıkan başarılı genç haltercisi Berfin Altun, U23 Avrupa Halter Şampiyonası’ndan madalya için mücadele edecek

HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı milli halterci Berfin Altun,18-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş şehrinde yapılacak olan Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası’na katılıyor. Mavi beyazlı haltercimizin hedefi Avrupa Şampiyonluğu.

ALTIN MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEK

37 ülkeden 488 sporcunun katılacağı şampiyonada milli takımımız 14 erkek, 14 bayan olmak üzere toplam 28 sporcu ile mücadele edecek. Milli takım kafilesi içerisinde yer alacak olan Büyükşehir Kağıtsporlu BerfinAltun, 68 kg’da altın madalya için mücadele edecek. Milli takım kafilesiyle birlikte Romanya’ya giden Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar; “Bu şampiyonada da en iyi sonuçları almak için elimizden geleni yapacak ve Allah’ın izni ile İstiklal Marşımızı dinleteceğiz. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum” değerlendirmelerinde bulundu.

Bugün 16:25 TSİ - Spor

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