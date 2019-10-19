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Derinceli şampiyonu Florida’ya uğurladık

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Amerika’da yapılacak olan Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda mücadele verecek olan Kocaeli Yüzme Kulübü Sporcusu Ahmet Ege Önder’e başarılar diledi
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Amerika’da yapılacak olan Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda mücadele verecek olan Kocaeli Yüzme Kulübü Sporcusu Ahmet Ege Önder’e başarılar diledi

AVRUPA ŞAMPİYONU UNVANINA SAHİP

Ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek olan Kocaeli Yüzme Kulübü ailesi, şampiyona öncesi Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret etti. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmede Kocaeli Yüzme Kulübü Antrenörü Sabri Bozca, şampiyon sporcumuz Ahmet Ege Önder ve sporcumuzun babası İlker Önder yer aldı. 23-27 Ekim tarihleri arasında Florida eyaletinde gerçekleşecek olan şampiyonaya katılacak olan Ahmet Ege Önder 21 Ekim’de bu zorlu yarış için kentimizden yola çıkacak.

BAŞARIMIZ DAHA DA ARTACAK

Daha önce Portekiz’de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Ahmet Ege Önder’in aynı başarısını Dünya Şampiyonası’nda da sürdürmesi temennisinde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Derince Belediyesi olarak bizlerin hedefi gençlerimizin spor yapabilecekleri tesis sayısını arttırarak onların başarılarına katkı sunmak. Ben inanıyorum ki mahallelerimize inşa edeceğimiz Gençlik ve Spor Merkezleri tamamlandıkça başarı oranımız da aynı oranda artacaktır. Bu vesileyle ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil edecek olan kıymetli sporcumuza ve kulübümüze gönülden başarılar diliyorum” dedi.

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