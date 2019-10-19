Altındağ, lidere selam dur!..

Geçtiğimiz hafta Nazilli Belediyespor’un yenilmezliğine son veren ve zirveyi ele geçiren 3.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., bugün başkent deplasmanında Altındağ Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 8 haftası geride kalan ligde 6 galibiyet ve 2 yenilgi alan, 3 maçtır da kazanarak bu başarısını geçen hafta gelen liderlikle pekiştiren Özgür Vurur’un öğrencileri, şampiyonluk yolunda hız kesmeyecek. Dün yaptığı antrenmanın ardından karayoluyla Ankara’ya giden sarı-yeşilli kafile, Büyük Anadolu Otel’de kampa girdi. Bugün Çubuk Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak karşılaşmayı Bilecik bölgesi hakemi Barkın Kara yönetecek.

VURUR: KAZANMAK İSTİYORUZ

BAL’dayken çalıştırdığı Altındağ Belediyespor karşısına lider bir takımın teknik direktörü olarak çıkacak olan Özgür Vurur, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Rakip ayırt etmeden kazanmayı alışkanlık haline getirmek istediklerini kaydeden Vurur, “Nazili ve Karacabey bizim için neyse Altındağ da aynıdır. Aynı düşüncemizi devam ettiriyoruz. İnşallah galip geleceğiz” dedi.