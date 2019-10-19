Aerobik Melisa gururumuz oldu

Gebze Anibal Anadolu Lisesi 10 sınıf öğrencisi Melisa Eser, Bolu’da yapılan Aerobik Jimnastik Federasyon Kupası 15-17 yaş grubunda Türkiye müsabakalarında Türkiye İkincisi olarak hem ailesini hem de oklunu gururlandırdı. Eser, sevincini öğrenci arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaştı. Şeyma gençlerin mutlaka bir spor dalı ile ilgilenmesi gerektiğini, sporun kişiye hem disiplin hem de özgüven kazandırdığını belirterek akranlarımı spor yapmaya davet ediyorum şeklinde konuştu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Turan Atilla,” Öğrencimizi müthiş başarısından dolayı kutluyorum. Ailelerimiz çocuklarının akademik yönden gelişimlerine ellerinden geldiğince katkı sunuyorlar. Ailelerimizden çocuklarını sadece derslerinin iyi olması için değil spor veya kültürel alanda başarılı olmaları için desteklemelerini arzu ediyoruz. Bu anlamda kızımızın ailesini de öğrencimize verdikleri destekten dolayı kutluyor, kızımızın dünya birincilikleri getireceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.