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Bugün 17:30 TSİ- Spor

Ahmet Özer: Bir Gölcüklü olarak utanıyorum!..

Darıca Gençlerbirli’nin başarılı orta saha oyuncusu ve duran topların etkili ismi Ahmet Özer çok çarpıcı açıklamalar yaptı

Erdem ÖVÜÇ
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Darıca Gençlerbirli’nin başarılı orta saha oyuncusu ve duran topların etkili ismi Ahmet Özer çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Özer “Gölcükspor’da yaşadıklarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Bir Gölcüklü olarak utanıyorum” dedi

BİRBİRİMİZ İÇİN OYNUYORUZ

3. Lig 3. Grup’ta liderlik pozisyonunu elinde bulunduran Darıca Gençlerbirliği’nde takımın değişmez isimlerinden Ahmet Özer gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine, bir biri için mücadele eden bir takım olduklarını belirterek başlayan Özer şu şekilde konuştu: Sezona beklentilerin çok üzerinde başladık. Bir biri için koşan, basmadık yer bırakmayan, oynarken keyif alan bir takım olduk.

BU TAKIM KİMSEYE TESLİM OLMAYACAK

Çok güzel bir aile ortamımız var. Takım olarak bütünleştik ve bazı şeylere de inanmaya başladık. Liderliği elimize geçirdik ve doğal olarak rakipler de bizlere farklı motive olacaktır. Ama liderliğe çıkmışken bir hafta sonra bırakmayı istemiyoruz.  Şunu herkes görecek ki, bu takım kimseye teslim olmayacak,illa ki mağlubiyetler olur ama hiçbir takım bizi üstün bir oyunla yenemeyecek.

HER ŞEYİ YAŞATTILAR

Ben Gölcüklüyüm. Kendi memleketimin takımında oynamak için Süper Lig’den, Alanyaspor’dan kiralık olarak Gölcükspor’a geldim. Süresiz kadro dışı kaldım.Gölcükspor’da yaşamayacağım ne varsa bana yaşattılar. Futbol küçük bir camia, büyük konuşulmaz. Gölcükspor’da bana yaşatılanlardan ötürü utanıyorum.

HAYATIMIN SONUNA KADAR BENDE KALACAK

Kimliğimde “Gölcüklü” yazıyor. Ailem orada. Sezon bitince Gölcük’e dönüyorum. Kısacası baba toprağım benim. Orada bazı şahıslarla olaylar yaşadım. Yaşadıklarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Onlar hayatımın sonuna kadar bende kalacak. Darıca halkının, kulübün bana yaklaşımı mükemmel. Burada çok huzurluyum ve Darıca Gençlerbirliği’nde forma giydiğim için gururluyum.

Bugün 17:30 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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