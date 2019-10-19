Mertspor liderliğini sürdürmek istiyor

1. Amatör Lig B Grubu’nda heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Lider Mertspor, Pazar mesaisinde Denizliköyü’nü konuk edecek. Kağıtçı Stadı’ndaki maç 13.00’te başlayacak.

GÜLTEPE, NUSRETİYE DEPLASMANINDA

Grupta liderlik hesapları yapan Yazlıkspor zorlu deplasmandaTavşancılspor’a konuk olacak. Tavşancıl Stadı’ndaki maç 15.00’te başlayacak. Şampiyonluk hesapları yapan Kavaklıspor, Körfez Esen’i Gölcük Kavaklı Stadı’nda konuk edecek. Yine grubun iddialı takımlarından İzmit Gültepe deplasmandaNusretiye ile karşılaşacak. Derbent Stadı’ndaki maçın başlama saati 18.00. Derince Birlik ise sahasında Sultan Orhanspor karşısında zorlu bir 90 dakika çıkaracak. Derince Suni Çim Stadı’ndaki mücadele 19.00’da başlayacak.