Alikahya mı Yavuz mu?..

1. Amatör Lig D Grubu’nda bugün nefis bir maç var. 5 maç sonunda topladığı 13 puan ile liderliği elinde bulunduran Alikahyaspor, 10 puanlı şampiyonluk adayı takımlarından Yavuzspor ile karşılaşacak. Alikahya’nın geçen yıldan kalan cezası nedeni ile Arslanbey Stadı’nda oynanacak olan maç 17.00’de başlayacak. Zorlu maçı ilimizin klasman hakemlerinden Tolga Güldibi yönetecek.

HARBİŞ’İN RAKİBİ TAŞKÖPRÜ

Liderlik hesapları yapan Darıcaspor, Çayırova Menderes’i Darıca Nene Hatun Stadı’nda konuk edecek. Maç 15.15’te başlayacak. Derbent Stadı’nda Eşmeşspor ile Beylikbağı Karadeniz arasındaki maç 16.00’da başlayacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Harbişspor, Taşköprü Birlikspor ile Kavaklıspor Stadı’nda karşılaşacak. Başaranspor’un rakibi ise Seka Doğan olacak ve Cephanelik Stadı’ndaki maç 19.00’da başlayacak.