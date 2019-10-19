“İyi esnafın aile hayatı da düzgün olur”

İzmit Belediyesi’nin esnaflıkta 41 yılını dolduran esnaflara Ahilik Haftası’nda verdiği plaketlerden birinin sahibi olan 41 yıllık esnaf İbrahim Halıcı ile bir araya geldik. İlimizin eski esnafları arasında yer alan Halıcı, meslekteki 41 yılını gazetemiz için özetledi. 1947’de İzmit’te dünyaya gelen Halıcı, okulm hayatını belli bir yere getirdikten sonra askere gitme kararı aldı. Askerden döndüğünde de iş bulma telaşına giren Halıcı, ticarete atılmak istediğine karar verdi. İlk başlarda seyyar satıcılık yapacan usta esnaf, yıllar geçtikte ne yapmak istediğine karar verdi ve 1978’de pazarcılık yapmaya başladı. O günden bu yana pazarlarda ve hallerde koşuşturan iki çocuk babası İbrahim Halıcı ile mesleğini masaya yatırdık…

Pazarcılık çok zor deniliyor?

Evet, pazarcılığın zor yanları var ama keyifli yanları da bir o kadar çok. İlk başlarda insanlarla konuşmakta çekiniyordum, belki de benim meslekte en çok zorlandığım alan insanlarla konuşmak olmuştur. Ancak zamanla sorun ortan kalkmaya başladı. İnsanlarla rahat rahat iletişim kurmaya, müşteri çekmeye başladım. Böyle şeyler pazarcı için önemli, insanlarla iletişiminiz kötüyse satışlarınız da doğal olarak düşer. Pazarcı hem doğal olmalı hem de iyi iletişim kurabilmeli.

Eşiniz çok destek olmuş?

Eşim Nebahat Halıcı’ya ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah bana sevdiğim işi, sevdiğim insanla yapmayı nasip etti, bence bu çok önemli bir şey. Umuyorum ki her isteyene nasip olur. Eşim evlendiğimiz ilk günden beri benden desteğini çekmedi. Çünkü yaptığımız iş sıkıntılı bir iş, her zaman aynı geliri yakalaman mümkün olmuyor. Az kazandığın da oluyor çok kazandığın da oluyor ama sevdiklerinin desteğini hissetmek insanı mutlu ediyor.

Zorlukları var ama seviyorsunuz?

Evet ben pazarcılıktan memnunum. Herkesin üstesinden geldiği, daha iyi olduğu bir iş var. Bizim işimizin en güzel yanı insanlarla iç içe olmak. Bu işi yaparken çok insan tanıdım, çok insanla karşılaştım. Sevildim, sayıldım. Zor şeyler de çıktı önümüze ancak esnaf olarak kimseyi kırmamaya, üzmemeye çalıştık. Yoksa bu kadar yıl işlerimi yürütemezdim, bazen frenleyici olmak zorundasınız, esnaf şehrin önemli bir aktörü. Örnek olmalı. Çalışma şartlarımız ağır, haftada 1 gün dinlebiliyoruz. Cumartesi günleri mal alma günümüz oluyor, saat 3-4 gibi sebze haline gidiyoruz. Sıcak- soğuk demeden çalışıyoruz, en zor yanlarından biri de bu. Dikkat etmeyen çok hastalanıyor.

“İNSANLAR BİLGİLENDİ”

“Eskiden insanlar bu kadar bilgili değildi, şimdi herkes bir şekilde fikir sahibi olabiliyor. Mesele daha önceleri fiyatlara da bu kadar bakılmazdı. İnsanlar ilk yerden alır giderlerdi, şimdi insanlar araştırıyorlar. En uygun ve kaliteli neredeyse oraya bakıyorlar, tabii bunda içinde bulunduğumuz ekonomik durumun da etkisi var ama tüketicilerin bilinçlenmesi bizleri mutsuz etmiyor aksine vatandaşlarımızın hesabını bilmesi iyi bir şey.”

Yine de pazarcılık zahmetli diyorsunuz?

Evet, her şeye rağmen pazarcılık zahmetli bir iş. Esnaflıkla ilgili bazı değerlerin de kaybolduğunu düşünüyorum. Örnek verecek olursak eskiden insanlar birbirlerine daha saygılıydı, rebaket olurdu ama böyle bir rekabet olmazdı. Tatlı bir rekabet vardı. Şimdi acımasızca bir rekabet var, bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Esnaflık, birbirine saygı duymayı gerektirir çünkü sadece sen yoksun, çevreni de görmek zorundasın.

“NE HARCADIĞINI BİLECEKSİN”

“Evimizi geçindirecek kadar kazanıyoruz, bir şekilde hayat devam ediyor. İnsan parayı nereye harcadığını bilirse kimseye muhtaç olmaz. Ben bunu yapmaya çalışıyorum, harcamaları dikkatli yapmalıyız. Bugüne kadar namerde muhtaç olmadık bence en güzel kazanç bu. Pazarcılıkta çok büyük bir kazanç yok, eskiden de böyleydi bu, yani gemimizi yürütüyoruz ama öyle çok büyük paralar kazandığımız da söylenemez. Çünkü giderlerimiz fazla ama karşılığını isteğimiz ölçüde alamıyoruz”

Fiyatları nasıl ayarladığınız merak ediliyor?

Fiyatlar ürünün geldiği il, ekim durumu ve bize geliş fiyatına göre belirleniyor. Yani öyle direk kafamıza göre bir fiyat koymamız mümkün değil. Zamlar bizi etkiliyor mu? Zincirleme bir etkileme var. Yani mazota zam geliyor, köylü tarlayı sürerken yakıta fazla harcıyor, doğal olarak kazanmak için ürünü pahalıya vermek zorunda kalıyor. Bu sefer de zaten ekimi az yapılan ürün iyice pahalılanıyor, bir de ürün piyasada azalmışsa fiyatlar iyice yüksek hale geliyor.

“MÜŞTERİ DE HAKLI”

“Şöyle bir durum var. Fiyatlar pahalı olunca az alıyoruz, çok alıp satılmayınca ciddi zarara uğruyoruz çünkü. Az çok neyin ne kadar satılacağını kestiriyorsunuz ama bazen beklenmedik hareketlenmeler de oluyor. Mesela bazı ürünler müşteriye çok pahalı geliyor. Onlar da alım güçleri el vermediği için ürünü almıyorlar, mecbur kaldıkları ürünleri alıyorlar sonuçta onlar da haklı. Hayat pahalı ve bir şekilde insanlar evlerini geçindirmek zorunda.”

Sera mı? Doğal mı?

Sera da aynı, doğal ekim de. İçerikleri farklı oluyor. . Doğal ekim öncelikli olan tabii. Serada ilaç kullanmak gerekiyor, ürünün aldığı güneş çok önemli. Bunlar tat farklılığı oluşturabiliyor. İlaç kullanılmasa direk doğal olarak kendiliğinden olgunlaşmış olacak. İklim şartlarından dolayı seraya yönelmeler oluyor.

Pazarcılığı öneriyoruz musunuz?

Benim önerim herkesin sevdiği işi yapmasıdır. Sadece bu iş için değil her iş için bu böyledir. Ve dürüst olmalarını öneriyorum. Esnaflıkta ve hayatta en önemli ilke bana göre dürüstlüktür. Dürüst olunca Allah o insanın kazancına da bereket verir, yolunu da açık eder.