Vali Hüseyin Aksoy, muhtarları ağırladı

19 Ekim “Muhtarlar Günü” nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe ve beraberindeki İlçe Muhtarlar Derneği Başkanları ile birlikte mahalle muhtarları, Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek, çiçek takdiminde bulundu. Ziyarette konuşan Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil, “Sayın Valimize de bu mutlu günde bizleri misafir ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.

“DAİMA İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ”

Ziyarette söz alan ve misafirlerine hoşgeldiniz dileklerini ileten Vali Hüseyin Aksoy, “Muhtarlarımızı önemli mesai arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Halkın doğrudan seçtiği, halkla iç içe en yakın hizmet biriminde görev yapan arkadaşlarımızdır. 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle ziyaretinize öncelikle teşekkür ediyorum. Bizler, muhtarlarımızı önemsiyoruz, onlarla iş birliği içerisinde ve karşılıklı olarak neler ortaya koyabilirsek o şekilde çalışmayla gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.