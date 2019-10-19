KOÜ ve Bağımsız Sağlık-Sen 13 maddede anlaştı

Toplantıya Kocaeli Üniversitesi heyetinde Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, Prof. Dr. Faruk Erdem, Personel Daire Başkanı Semra Ayçiçek, Kocaeli Bağımsız Sağlık-Sen Heyetinde Kocaeli Bağımsız Sağlık-Sen Şube Başkanı Sami Ayyıldız, Baş Temsilci Serkan Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Temsilcisi Bilgen Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Öktem, Temsilci Tuncay Elbir, Yakup Çelik ve Erkan Ünaldı Katıldı.

13 MADDEDE ANLAŞMA

Toplantı çıkışında açıklamada bulunan Kocaeli Bağımsız Sağlık-Sen Şube Başkanı Sami Ayyıldız; “Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren KİK toplantısı gerçekleştirerek sağlık çalışanlarının temsilcilerimize iletmiş olduğu 15 madde görüşülerek 13 madde üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Yetkili olduğumuz kurumlarda ayrım gözetmeksizin tüm sağlık çalışanlarının problemlerinin çözümü içi çaba harcayacağız. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Türkiye’nin en gözde hastanelerinden birisi bugünkü başarılarında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

ANLAŞMA SAĞLANAN MADDELER

1.09.04.2019 tarihinde (KİK) toplantısında alınan kararlar yeniden gözden geçirildi.

2.Personel servisinin gün içinde de yapılarak mağduriyetin giderilmesi.

3.Hizmet içi eğitimlerim uzaktan eğitim sistemi ile yapılarak zamandan tasarruf edilmesi.

4.Hemşire arkadaşlarda üniforma değişikliğinin yapılması.

5.Ortopedik engelli personeller için hastaneye yakın otopark ayarlanması.

6.Yoğun bakımlarda 2 hastaya 1 hemşire uygulamasına geçilmesi.

7.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.Maddesinin b fıkrasına göre sözleşmeli olarak görev yapmakta olan personelin öğrenimine ilişkin unvanlarda ilana çıkılması, öğrenimine göre unvan olmadığı taktirde diğer sağlık personeli unvanı ile çalıştırılması.

8.Gün içinde alınan saatlik izinlerin yıllık izinlerden düşülmemesi.

9.Üniversite konut yönergesine göre %15 inin idari ve sağlık personeline tahsis edilmesi.

10.657 sayılı Devlet Memuru Kanunun 102 maddesine göre yol izni verilmesi.

11.Yoğun çalışan servislerde hemşire eksikliğinin tamamlanması.

12.İl dışı geçici görevlendirmelerde personelin mazeretlerine göre esneklik sağlanması

13.Birim Sorumluları, komisyonda görevlendirilen personel, yoğun bakım, acil serviste ve riskli birimlerde çalışan personelin riskli birim farının verilmesi ve tüm çalışanların performanslarında kesinti yapılmaması.