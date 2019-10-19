Türk sinemasının en önemli sanatçılarından Hulusi Kentmen’in çocukluğunda yaşadığı Veli Ahmet Mahallesi’ndeki ahşap ev müzeye dönüştürülecek. 1912 yılının mayıs ayında, Hulusi Kentmen’in babasının Bulgaristan’ın Tırnova kentinden tayinin İzmit’e çıkması üzerine kente gelen aile bir süre bu evde yaşadı.

İZMİT VE AKÇAKOCA İLKOKULU’NA GİTTİ

İzmit’e taşınmalarının ardından İzmit ilkokulu’nda öğrenim görmeye başlayan Hulusi Kentmen daha sonra Akçakoca İlkokulu’na kaydını aldırmış ve öğrenimine bir süre de orada devam etmişti. Kentmen ailesinin İzmit’ten İstanbul’a taşınmasının ardından usta oyuncu, eğitim hayatını İstanbul’da tamamlamıştı. Kentmen ailesinden geriye ahşap ev kaldı. Şu an yıkılmış vaziyette bulunan ev, yeniden yapıldıktan sonra müze olarak hizmet verecek. Üzerinde haciz olan arsayı İzmit Belediyesi’nin satın almak istediği öğrenildi.