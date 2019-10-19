Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:57 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 17:01 TSİ

Usta oyuncunun evi müze olacak

1912’de babasının tayinin çıkması nedeniyle İzmit’e gelen Hulisi Kentmen ve ailesinin yaşadığı Veli Ahmet Mahallesi’ndeki ahşap ev müze olacak
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türk sinemasının en önemli sanatçılarından Hulusi Kentmen’in çocukluğunda yaşadığı Veli Ahmet Mahallesi’ndeki ahşap ev müzeye dönüştürülecek. 1912 yılının mayıs ayında,  Hulusi Kentmen’in babasının Bulgaristan’ın Tırnova kentinden tayinin İzmit’e çıkması üzerine kente  gelen aile bir süre bu evde yaşadı.

İZMİT VE AKÇAKOCA İLKOKULU’NA GİTTİ

İzmit’e taşınmalarının ardından İzmit ilkokulu’nda öğrenim görmeye başlayan Hulusi Kentmen daha sonra Akçakoca İlkokulu’na kaydını aldırmış ve öğrenimine bir süre de orada devam etmişti. Kentmen ailesinin İzmit’ten İstanbul’a taşınmasının ardından usta oyuncu, eğitim hayatını İstanbul’da tamamlamıştı. Kentmen ailesinden geriye ahşap ev kaldı. Şu an yıkılmış vaziyette bulunan ev, yeniden yapıldıktan sonra müze olarak hizmet verecek. Üzerinde haciz olan arsayı İzmit Belediyesi’nin satın almak istediği öğrenildi.

Bugün 16:57 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Nuri Pakdil hayatını kaybetti mask
Nuri Pakdil hayatını kaybetti
İzmit Liseli 966 Tarık mask
İzmit Liseli 966 Tarık
Küpçü’nün kahramanı hayatını kaybetti mask
Küpçü’nün kahramanı hayatını kaybetti
TEV Sanatkâr Safiye Ayla’yı unutmadı! mask
TEV Sanatkâr Safiye Ayla’yı unutmadı!
Sosyolog Uçarı: Kocaeli’de kadına yönelik ilk portal mask
Sosyolog Uçarı: Kocaeli’de kadına yönelik ilk portal
Seymenli öğrenciler Hepçilingirler ile buluştu mask
Seymenli öğrenciler Hepçilingirler ile buluştu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor mask
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor
Derince’de geçici güzergah değişikliği mask
Derince’de geçici güzergah değişikliği
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti mask
İzmit İZGAZ’da eski eş cinayeti
Fay hattının kırılma zamanı geldi mask
Fay hattının kırılma zamanı geldi

GALERİ

O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu mask
Zorlu Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi’nin kazananı belli oldu
 Her 8 kadından 1’i risk altında mask
 Her 8 kadından 1’i risk altında
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL