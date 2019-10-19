Haluk Levent geliyor

Ünlü sanatçı Haluk Levent ilimize geliyor. Usta sanatçının 23 ve 24 Ekim olmak üzere iki gece üst üste Hayal Kahvesi’nde sahne alacağı öğrenildi. Saat 22.14’te başlayacak konser, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek. Levent en güzel şarkılarını Kocaelili sanatseverler için seslendirecek. Konsere ilginin yoğun olması bekleniyor. Bilindiği üzere Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap’ın İzmit ve Gebze merkezli olmak üzere iki ayrı şubesi ilimizde bulunuyor.