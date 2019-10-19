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Tecrübeli gazetecilerle, geleceğin gazetecileri buluştu

Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleşen “Gazetecilik Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında Gölcük’ün deneyimli gazetecileri ile geleceğin gazetecileri bir araya geldi
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Gölcük Vizyon gazetesi muhabirleri Soner Gülezer ve Nazlı Er, Gölcük Objektif İnternet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Enes Azmak, Gölcük Haber Gazetesi Editörü Arif Öztok gazetecilik mesleği ile ilgili deneyimlerini, gazetecilik alanı öğrencileri ile paylaştı.  Gazetecilik Atölyesinde Haber Fotoğrafçılığı dersine katılarak “Haber Fotoğrafçılığında Etik” konusunda tavsiyelerde bulunan tecrübeli gazeteciler daha sonra gazetecilik alanı öğrencileri ile konferans salonunda buluşarak öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.

Bugün 17:04 TSİ - Kültür-Sanat

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