Tecrübeli gazetecilerle, geleceğin gazetecileri buluştu

Gölcük Vizyon gazetesi muhabirleri Soner Gülezer ve Nazlı Er, Gölcük Objektif İnternet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Enes Azmak, Gölcük Haber Gazetesi Editörü Arif Öztok gazetecilik mesleği ile ilgili deneyimlerini, gazetecilik alanı öğrencileri ile paylaştı. Gazetecilik Atölyesinde Haber Fotoğrafçılığı dersine katılarak “Haber Fotoğrafçılığında Etik” konusunda tavsiyelerde bulunan tecrübeli gazeteciler daha sonra gazetecilik alanı öğrencileri ile konferans salonunda buluşarak öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.