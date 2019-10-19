İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret edeceğini söylemişti. Binlerce insan bugün İmamoğlu için İzmit Belediyesi önünde toplandı.İzmit Belediye binası önünde kurulan sahnede halka seslenecek İmamoğlu gelmeden önce polis ekipleri sahnede ve çevrede arama tarama çalışması gerçekleştirdi.
Bugün 17:06 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:08 TSİ
İzmitliler İmamoğlu’nu bekliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün İzmit Belediyesi’ne geliyor. Binlerce vatandaş alanda yerini aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz