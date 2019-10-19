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Kuşkan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı!

CHP İl eski Başkanlarından Yalçın Kuşkan’ın annesi Hanife Kuşkan protokol üyeleri ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yasemin Kaya
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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl eski Başkanlarından Yalçın Kuşkan’ın annesi Hanife Kuşkan (88) hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olan Hanife Kuşkan uzun süredir rahatsızdı. Hanife Kuşkan’ın cenaze namazı ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılındı. Hanife Kuşkan’ın cenaze namazına çocukları, ailesi, yakınlarının yanı sıra, Biz İzmit’iz Platformu Başkanı Hüseyin Erol, Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Başkanı Taylan Bingöl, CHP İzmit İlçe eski Başkanı Alpaslan Seymen, Selman Yıldırım, İzmit belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural, Arsal Arısal, CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, CHP Kartepe İlçe eski Başkanı Cumhur Karakadılar, CHP Gölcük İlçe eski Başkanı İsmet İşeri ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hanife Kuşkan’ın naaşı sevenlerinin omuzlarında defnedilmek üzere Bağçeşme Mezarlığı’na götürüldü.

Bugün 17:18 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

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