Ekrem İmamoğlu, İzmit'te

11 Mayıs tarihinde YSK tarafından İstanbul Belediye Başkanlık seçimlerinin iptal olduğu süreçte KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meral Akıncı'yı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile internet üzerinden görüntülü telefon konuşması gerçekleştirmişti. İmamoğlu gerçekleştirdiği konuşmada Hürriyet’e, ”Kocaeli’yi ziyarete geleceğiz, Fatma Başkanımızı da ziyaret edeceğiz. Kocaeli’yi çok seviyoruz” ifadelerinde bulunmuştu.

İmamoğlu sözünü tutarak aylar sonra bugün İzmit Belediye binası önünde kurulan sahnede halka seslendi. İmamoğlu gelmeden önce polis ekipleri sahnede ve çevrede arama tarama çalışması gerçekleştirdi.

ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ

İzmit Belediyesi önünde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok mahcup ettiniz beni. Hem bir kadın hem de Hürriyet olarak çok güzel işler yapacağız. Bugün ben, Melen Barajı’nda program yapmıştım, neden geciktiğini analiz etmek istedim. Hem Bolu’ya, hem Tanju Başkanı’ma hem de Fatma Başkanıma uğramadan olmaz dedim. Özellikle Fatma Hanım’a geç kalmıştım. Hem bir kadın olarak hem de bu güzel şehirde yıllar sonra tekrar güzel bir yönetime kavuşmasından dolayı duyduğum memnuniyeti paylaşmak bugüne kısmetmiş. Gerçekten onur duydum. Türkiye bütün her yerinde, farklı bir yönetici kimliği gösteriyor. Birincisi adil olacak, ikincisi o şehrin insanlarına eşit bir biçimde dağıtacak. Adamcılık yapmayacak, partizanlığı o binaların içerisinden söküp atacak. Bu millet partizanlıktan usandı. Güler yüzlü olacak. Çocukların yüzüne güler yüz yansıyacak, gençlere enerji yansıyacak. Bu şehrin insanları saygınlığı hissedecek. Yönetici sevgiyi saygıyı kentin her yerine aktaracak. Yönetici, şehrin insanlarından talimat alacak ancak talimat vermeyecek. Şehrin sokaklarına, damarlarına demokrasiyi her şekilde yansıtacak. Ülkemiz artık böyle şehirler istiyor. Kavga eden yöneticiler istemiyor.

BU İŞİN PARTİSİ YOK

Bizler bu yönetim anlayışının mutlaka temsilcileri olacağız. Bütün belediyeleri böyle olmak zorunda. Olmayanı bu millet ayıklar ve gönderir. Bu işin partisi yok. Biz şu anda zor günler yaşıyoruz. Ülkemizin güneyinde sıkıntılı konularla başbaşayız. Terörle mücadele ediyoruz. Biz silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. Şehirlerimizin tarihine maneviyatına sahip çıkacağız. Yanlışa dur diyeceğiz. Büyükşehir belediyesinde 3 bin TL’ye çalışan bir insana kültür sanat faaliyeti yapmak üzere devreden ticari olmayan şeyi devreden yanlışlara karşıyız. Mücadele edeceğiz hep birlikte. Yok milletin malını çarçur etmek. Biz istiyoruz ki bu tür yanlışlar, aymazlıklar, kural dinlemeyen anlayışlar yok olsun, bitsin. Millet yoruldu.

CUMHURİYETE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Bugün, Kocaeli’deyiz, İzmit’teyiz. Bu güzel kent 20 yıl önce büyük bir depremle sınav verdi. Ben de bu şehre geldim, bir insan olarak, insanlara geçmiş olsun demeye gelmiştim. Büyük mücadeleler verdik. 20 yıl geçti başta benim şehrim olmak üzere ne yazık ki depremin hala büyük bir tehdit olarak görüyoruz. Depremin içerisinde bir şehir olarak İstanbul başta olmak üzere tedbirlerimizi almalıyız. İstanbul, İzmit Belediyemizle göreceksiniz eş güdümlü işler yapacağız. Depremle ilgili her adımımızı bu belediye ile paylaşacağız. Çünkü bu sorun milli bir meselelerdir, hep birlikte çözmeliyiz. Biz bu meseleleri siyasi meselelerden ayırarak bakacağız. Deprem milli meseledir. Bir ülkenin savunması, güvenliği milli meseledir. Bunlar siyasete karıştırılmaz. Yani milli meseleler tartışılırken “Hadi gelin benim partime birlikte çözelim” denmez. Ben her zaman CHP geçmişine layık görevler yapmak istiyorum. Biz demokrasiye, özgürlüğe, Cumhuriyet’e sahip çıkacağız.

29 Ekim’e çok az bir zaman dilimi kaldı. Bu memleket özgürlüğüne kolay kavuşmadı. Cumhuriyeti de kolay kurmadı. Şehit ve gazilerimizin büyük emeklerine layık olmak zorundayız. Bir borcumuz var, bu güzel memleketin Cumhuriyet’e kavuşmasını, demokrasiye kavuşmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’e minnet borçluyuz. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.