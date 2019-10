İmamoğlu: İzmit Belediyesi’yle eş güdümlü işler yapacağız

11 Mayıs tarihinde YSK tarafından İstanbul Belediye Başkanlık seçimlerinin iptal olduğu süreçte KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meral Akıncı'yı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile internet üzerinden görüntülü telefon konuşması gerçekleştirmişti. İmamoğlu gerçekleştirdiği konuşmada Hürriyet’e,”Kocaeli’yi ziyarete geleceğiz, Fatma Başkanımızı da ziyaret edeceğiz. Kocaeli’yi çok seviyoruz” ifadelerinde bulunmuştu.

COŞKULU KATILIM

İmamoğlu sözünü tutarak aylar sonra bugün İzmit Belediye binası önünde kurulan sahnede halka seslendi. İmamoğlu gelmeden önce polis ekipleri sahnede ve çevrede arama tarama çalışması gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit Belediyesi eski Başkanı ve eski Milletvekili Erol Köse, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve Milletvekili Sefa Sirmen, eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve yönetimleri, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, CHP ve İYİ Parti Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Açıklamalar öncesinde horon gösterimi ve Kemençe ustası Şaban Balcı tarafından kemençe dinletisi yapıldı. Katılımcılar belediye başkanlarını kapıda karşılayarak çiçek takdim etti.

“ADAMCILIK YAPMAYACAK”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Başkanlarımız bizlere “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Ayağınıza sağlık” dedi.İzmit Belediyesi önünde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok mahcup ettiniz beni. Hem bir kadın hem de Hürriyet olarak çok güzel işler yapacağız. Bugün ben, Melen Barajı’nda program yapmıştım, neden geciktiğini analiz etmek istedim. Hem Bolu’ya, hem Tanju Başkanı’ma hem de Fatma Başkanıma uğramadan olmaz dedim. Özellikle Fatma Hanım’a geç kalmıştım. Hem bir kadın olarak hem de bu güzel şehirde yıllar sonra tekrar güzel bir yönetime kavuşmasından dolayı duyduğum memnuniyeti paylaşmak bugüne kısmetmiş. Gerçekten onur duydum. Türkiye bütün her yerinde, farklı bir yönetici kimliği gösteriyor. Birincisi adil olacak, ikincisi o şehrin insanlarına eşit bir biçimde dağıtacak. Adamcılık yapmayacak, partizanlığı o binaların içerisinden söküp atacak. Bu millet partizanlıktan usandı. Güler yüzlü olacak. Çocukların yüzüne güler yüz yansıyacak, gençlere enerji yansıyacak. Bu şehrin insanları saygınlığı hissedecek. Yönetici sevgiyi saygıyı kentin her yerine aktaracak. Yönetici, şehrin insanlarından talimat alacak ancak talimat vermeyecek. Şehrin sokaklarına, damarlarına demokrasiyi her şekilde yansıtacak. Ülkemiz artık böyle şehirler istiyor. Kavga eden yöneticiler istemiyor” dedi.

“YOK MİLLETİN MALINI ÇARÇUR ETMEK”

“Millet yoruldu” diyen İmamoğlu, “Bizler bu yönetim anlayışının mutlaka temsilcileri olacağız. Bütün belediyeleri böyle olmak zorunda. Olmayanı bu millet ayıklar ve gönderir. Bu işin partisi yok. Biz şu anda zor günler yaşıyoruz. Ülkemizin güneyinde sıkıntılı konularla başbaşayız. Terörle mücadele ediyoruz. Biz silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. Şehirlerimizin tarihine maneviyatına sahip çıkacağız. Yanlışa dur diyeceğiz. Büyükşehir belediyesinde 3 bin TL’ye çalışan bir insana kültür sanat faaliyeti yapmak üzere devreden ticari olmayan şeyi devreden yanlışlara karşıyız. Mücadele edeceğiz hep birlikte. Yok milletin malını çarçur etmek. Biz istiyoruz ki bu tür yanlışlar, aymazlıklar, kural dinlemeyen anlayışlar yok olsun, bitsin. Millet yoruldu” açıklamasında bulundu.

“EŞ GÜDÜMLÜ İŞLER YAPACAĞIZ”

Eş güdümlü işler yapacaklarını belirten İmamoğlu, “Bugün, Kocaeli’deyiz, İzmit’teyiz. Bu güzel kent 20 yıl önce büyük bir depremle sınav verdi. Ben de bu şehre geldim, bir insan olarak, insanlara geçmiş olsun demeye gelmiştim. Büyük mücadeleler verdik. 20 yıl geçti başta benim şehrim olmak üzere ne yazık ki depremin hala büyük bir tehdit olarak görüyoruz. Depremin içerisinde bir şehir olarak İstanbul başta olmak üzere tedbirlerimizi almalıyız. İstanbul olarak İzmit Belediyemizle göreceksiniz eş güdümlü işler yapacağız. Depremle ilgili her adımımızı bu belediye ile paylaşacağız. Çünkü bu sorun milli bir meselelerdir, hep birlikte çözmeliyiz. Biz bu meseleleri siyasi meselelerden ayırarak bakacağız. Deprem milli meseledir. Bir ülkenin savunması, güvenliği milli meseledir. Bunlar siyasete karıştırılmaz. Yani milli meseleler tartışılırken “Hadi gelin benim partime birlikte çözelim” denmez. Ben her zaman CHP geçmişine layık görevler yapmak istiyorum. Biz demokrasiye, özgürlüğe, Cumhuriyet’e sahip çıkacağız” dedi.

“CUMHURİYETİ DE KOLAY KURMADI”

İmamoğlu son olarak, “29 Ekim’e çok az bir zaman dilimi kaldı. Bu memleket özgürlüğüne kolay kavuşmadı. Cumhuriyeti de kolay kurmadı. Şehit ve gazilerimizin büyük emeklerine layık olmak zorundayız. Bir borcumuz var, bu güzel memleketin Cumhuriyet’e kavuşmasını, demokrasiye kavuşmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’e minnet borçluyuz. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” ifadelerinde bulundu. Açıklamaların ardından Hürriyet, belediye başkanları protokol üyelerini makamında ağırladı.