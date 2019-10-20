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Kocaeli’de gözaltına alınan 5 ‘torbacı’ tutuklandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen ‘torbacı’ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Derince ve Gölcük ilçelerinde “torbacı” olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 152 gram esrar, 580 gram metafetamin, 5 adet ecstasy hap, 1,5 gram kokain, 48 adet sentetik ecza ele geçirdi. Ekipler tarafından 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımını sağlayan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapılırken, gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıslardan 1’i serbest bırakılırken, K.K., N.A.A., H.G., D.Y. ve K.K. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 09:16 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Gölcükte her yer tobacı kaynıyor yeni mi tespit edilmişler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 09:45

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