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İmamoğlu, Hürriyet'i makamında ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Başkan İmamoğlu yaptığı ziyarette İzmit Belediyesi ile dayanışma içerisinde olacaklarını ifade etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ilk olarak İzmit Belediye Meydanı’nda İzmit halkına hitap ettikten sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar,  CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, geçmiş dönem CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya,  geçmiş dönem İzmit Belediye Başkanlarından Erol Köse, Sefa Sirmen, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri hazır bulundu.

BURADA BİR KARDEŞLERİ VAR

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Başkanımız söz vermişti İzmit’e mutlaka geleceğim diye, sağolsun sözünü unutmadı, tuttu ve bugün burada bizlerle birlikte oldu. Dediği gibi el birliği çok güzel işlere imza atacağız. Çok zorlu koşullarda bu başarıları elde ettik. Ama burada kalmayacak el birliğinde bütün başkanlarımızla birlikte insanlarımızın yüzünü güldüren hizmetlerle Allah’ın izniyle başarılı olacağız. Ben bir kez daha Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’a ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum. Burada bir kardeşleri var bunu unutmasınlar ben onların kardeşleriyim” dedi.

FATMA BAŞKANIN AYRI BİR DEĞERİ VAR

Ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Fatma başkanımızın bizim için ayrı bir yeri var. Yıllar sonra İzmit’te belediye başkanlığını kazanmış olması bizim için oldukça özel durumdur. Bizim kapı komşumuz olan İzmit Belediyemiz ile sıkı bir dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini ifade ediyorum. Bu bağı en üst seviyede kurmamız gerekiyor. Elbette ki tüm belediyelerimize bir bağ kuracağız fakat Kocaeli sınırlarındaki tek belediyemiz olan İzmit Belediyemizde Fatma Hanım’ın başarısı bizi ilgilendiriyor. Bunun yanı sıra tüm belediyelerin başarılı olmasını istiyorum. Yerel yönetimlerin güçlenmesinin Türkiye’nin güçlenmesini anlamına geldiğini biliyoruz. Bu bakımdan yerel yönetimlerinden en üst seviyede başarı elde etmeleri değerlidir” dedi. Ayrıca ziyarette İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,  Başkan İmamoğlu’na kemençe hediye etti.

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Yorumlar

(1)
01

Kibarcik - karadenızın olmaması gerken lakın olanyalancı ekrem o kemence sana hıc yakısmaz veselam

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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