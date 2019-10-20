Halkevi için onarım izni çıktı

1943 yılında açılan ve hala mesleki kursların verildiği İzmit Halkevi binası, bakımsızlığı nedeniyle sürekli gündemde oldu. Kent dinamikleri, binanın restorasyonu için çoğu kez açıklamalar yaptı ve çağrıda bulundu. Kenti yönetenler, restorasyon çalışmaları için girişimlerde bulunsa da Halkevi binası bir türlü onarılamadı. Anıtlar Kurulu, Halkevi binasına gönderdiği uzmanlar sonucu bu binanın onarımı kararını verdi. Halkevi’nde tadilatın önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Öte yandan Halkevi’nde tadilat sürerken buradaki Halk Eğitim Merkezi eğitimlerinin ise 50. Yıl Ortaokulu binasında yapılacağı edinilen bilgiler arasında.