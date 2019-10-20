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Halkevi için onarım izni çıktı

İzmit’in uzun yıllardır restorasyon bekleyen tarihi Halkevi binası için çalışmalar önümüzdeki ay başlayacak.

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1943 yılında açılan ve hala mesleki kursların verildiği İzmit Halkevi binası, bakımsızlığı nedeniyle sürekli gündemde oldu. Kent dinamikleri, binanın restorasyonu için çoğu kez açıklamalar yaptı ve çağrıda bulundu. Kenti yönetenler, restorasyon çalışmaları için girişimlerde bulunsa da Halkevi binası bir türlü onarılamadı. Anıtlar Kurulu, Halkevi binasına gönderdiği uzmanlar sonucu bu binanın onarımı kararını verdi. Halkevi’nde tadilatın önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Öte yandan Halkevi’nde tadilat sürerken buradaki Halk Eğitim Merkezi eğitimlerinin ise 50. Yıl Ortaokulu binasında yapılacağı edinilen bilgiler arasında.

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Yorumlar

(6)
06

Ersoy Kandemir - Buna müjde mi denir,yıllardır o halde bıraktıkları için utanmayanlar şimdi ne olduda bu kararı aldı!İyi ki İzmit Belediyesini Chp kazandı,eskisi gibi at oynatamıyor bazıları!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 15:08
05

Mehmet Kurt - Şehrimizin bu güne kadar göz ardı edilmiş halk evi nihayet onarılıyor yıkılmaya yüz tutmuş cumhuriyet eserlerinden halk evi bir utanç abidesi olmamalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 13:29
04

Erol Demirbek - onarılıp işlev yapabilir hale gelmesi çok iyi olur HALKEVİ sembolüdür pek çok kadın orada meslek ve beceri sahibi olmuştur. ben bir TÜRK olarak memnun olurum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 13:27
03

41 - Ucube binayi sivayip boyasan ne olacak ekonomik ömrünü tamamlamış.....baska yere yapilip bu alan insanlarin faydalanabilecegi yeşil alan olmaliydi......

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 20 Ekim 11:26
02

Izmitli - çokta tarihi bir bina değil o alan açılıp rahatlatılabilirdi o tür resturasyonlar daha maliyetli başka yere yapılsa idi daha iyi olurdu

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 20 Ekim 11:10
01

Tekin 41 - VAH VAH.FIKRI BEY COK UZULMUSTUR.YIKIP BAHCE YAPACAKTI.YAZIIIIIIK.RANT A KURBAN GOTUREMEDI.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 20 Ekim 10:50
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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