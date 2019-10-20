1943 yılında açılan ve hala mesleki kursların verildiği İzmit Halkevi binası, bakımsızlığı nedeniyle sürekli gündemde oldu. Kent dinamikleri, binanın restorasyonu için çoğu kez açıklamalar yaptı ve çağrıda bulundu. Kenti yönetenler, restorasyon çalışmaları için girişimlerde bulunsa da Halkevi binası bir türlü onarılamadı. Anıtlar Kurulu, Halkevi binasına gönderdiği uzmanlar sonucu bu binanın onarımı kararını verdi. Halkevi’nde tadilatın önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Öte yandan Halkevi’nde tadilat sürerken buradaki Halk Eğitim Merkezi eğitimlerinin ise 50. Yıl Ortaokulu binasında yapılacağı edinilen bilgiler arasında.
Bugün 09:30 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:01 TSİ
Halkevi için onarım izni çıktı
İzmit’in uzun yıllardır restorasyon bekleyen tarihi Halkevi binası için çalışmalar önümüzdeki ay başlayacak.
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Yorumlar
(6 )
Ersoy Kandemir - Buna müjde mi denir,yıllardır o halde bıraktıkları için utanmayanlar şimdi ne olduda bu kararı aldı!İyi ki İzmit Belediyesini Chp kazandı,eskisi gibi at oynatamıyor bazıları!
Mehmet Kurt - Şehrimizin bu güne kadar göz ardı edilmiş halk evi nihayet onarılıyor yıkılmaya yüz tutmuş cumhuriyet eserlerinden halk evi bir utanç abidesi olmamalı.
Erol Demirbek - onarılıp işlev yapabilir hale gelmesi çok iyi olur HALKEVİ sembolüdür pek çok kadın orada meslek ve beceri sahibi olmuştur. ben bir TÜRK olarak memnun olurum
41 - Ucube binayi sivayip boyasan ne olacak ekonomik ömrünü tamamlamış.....baska yere yapilip bu alan insanlarin faydalanabilecegi yeşil alan olmaliydi......
Izmitli - çokta tarihi bir bina değil o alan açılıp rahatlatılabilirdi o tür resturasyonlar daha maliyetli başka yere yapılsa idi daha iyi olurdu
Tekin 41 - VAH VAH.FIKRI BEY COK UZULMUSTUR.YIKIP BAHCE YAPACAKTI.YAZIIIIIIK.RANT A KURBAN GOTUREMEDI.
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