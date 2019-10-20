Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:34 TSİ- Gündem G: Bugün 11:54 TSİ

Emeklilere müjde! Ek yardım geliyor

Kamu personellerine yapılan aile yardım desteğinin Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekliye yapılması için harekete geçildi. Emekliler merakla maaşlarına ek olarak verilmesi gündeme getirilen 344 lira aile destek yardımını almayı bekliyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ülke genelinde emekliler aldıkları emekli maaşlarıyla bütün bir ayı geçirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra kamu personelleri ise aldıkları maaşlarına ek olarak aile desteği alıyor. Memurlara yapılan aile yardım parasının emeklilere de ödenmesi için çalışma başlatıldı.

EMEKLİLER KPDK TOPLANTISINI BEKLEMEYE BAŞLADI

Milyonlarca emekli maaşına, promosyon, ikramiye, ek ödeme ilavesi yapılıyor. Emeklilere yapılan bu ilavelere ek olarak bir de hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara yapılan aile desteği ile memur emeklilerine de ödenmesi talep edildi. Bu talebin hayata geçirilmesi ve emeklilerin yüzünün güldürülmesi için milyonlarca emekli Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısını beklemeye başladı. Emekliler merakla KPDK tarafından gerçekleştirilecek toplantıda memurlara ve emeklileri ilgilendirilen konuların gündeme getirilmesini bekliyor.

EMEKLİLERE 344 LİRA EK PARA

Türkiye Emekliler Derneği, “kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin” talebinde bulunmasının ardından memur sendikaları da, Ekim ayında gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında “memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün” çağrısında bulunmak için hazırlık yapıyor. Talepler ve çağrılar karşılık bulduğu takdirde milyonlarca emekli için hayata geçirilecek aile yardımı ile emekliler aylık 344 liraya kadar ek gelir elde edecek.

MİLYONLARCA EMEKLİYE EK YARDIM MÜJDESİ VERİLECEK!

Memurlara her ay aile yardımı ile ödenen tutarlar şöyle;

Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278 lira 69 kuruş

Çocuk yardımı tutarı 0-6 yaş için 65 lira 30 kuruşken, 6 yaş üstü için 32 lira 65 kuruş.

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409 lira 29 kuruş alıyor

Yapılan aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte arttırılıyor. Emeklilere yapılması beklenen aile yardımı ile eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek.

Bugün 09:34 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
02

Babacan - Yıllardır intibak hakkını alamayan emekliyi şimdide bu yalanlarlamı kandıracaklar yemezler artık millet uyandı bunlar yandaş basın yüzsüzlerinin haberleri

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 12:46
01

Tekin 41 - EY MILLET.SAKIN INANMAYIN BU LAFLARA.EYT DE NE YAPILDIG8NI GORDUK.KAYINPEDER DAMAT M8LLETLE KAFA BULDULAR.BENZERI NAGMELER BUNLAR.2020 BUTCESINDE GORUSULMEYEN HICBIR KONU GUNDEME GELMEEEEEEZZ.ANCAK BOYLE LAFSALATASI OLARAK SUNULUR.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 10:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Bu kuyruğun nedenini bir bilseniz... mask
Bu kuyruğun nedenini bir bilseniz...
Suriye'de bir askerimiz şehit oldu mask
Suriye'de bir askerimiz şehit oldu
Tüysüzler davası sil baştan başlıyor mask
Tüysüzler davası sil baştan başlıyor
Hürriyet'ten gurbetteki öğrenciye jest mask
Hürriyet'ten gurbetteki öğrenciye jest
İşi yarım bırakan firmaya ihale yasağı geldi! mask
İşi yarım bırakan firmaya ihale yasağı geldi!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor mask
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor
Derince’de geçici güzergah değişikliği mask
Derince’de geçici güzergah değişikliği
Fay hattının kırılma zamanı geldi mask
Fay hattının kırılma zamanı geldi
Kocaeli'nin o ilçesinde riskli alan ilan edildi mask
Kocaeli'nin o ilçesinde riskli alan ilan edildi

GALERİ

İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL