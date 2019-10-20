Emeklilere müjde! Ek yardım geliyor

Ülke genelinde emekliler aldıkları emekli maaşlarıyla bütün bir ayı geçirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra kamu personelleri ise aldıkları maaşlarına ek olarak aile desteği alıyor. Memurlara yapılan aile yardım parasının emeklilere de ödenmesi için çalışma başlatıldı.

EMEKLİLER KPDK TOPLANTISINI BEKLEMEYE BAŞLADI

Milyonlarca emekli maaşına, promosyon, ikramiye, ek ödeme ilavesi yapılıyor. Emeklilere yapılan bu ilavelere ek olarak bir de hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara yapılan aile desteği ile memur emeklilerine de ödenmesi talep edildi. Bu talebin hayata geçirilmesi ve emeklilerin yüzünün güldürülmesi için milyonlarca emekli Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısını beklemeye başladı. Emekliler merakla KPDK tarafından gerçekleştirilecek toplantıda memurlara ve emeklileri ilgilendirilen konuların gündeme getirilmesini bekliyor.

EMEKLİLERE 344 LİRA EK PARA

Türkiye Emekliler Derneği, “kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin” talebinde bulunmasının ardından memur sendikaları da, Ekim ayında gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında “memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün” çağrısında bulunmak için hazırlık yapıyor. Talepler ve çağrılar karşılık bulduğu takdirde milyonlarca emekli için hayata geçirilecek aile yardımı ile emekliler aylık 344 liraya kadar ek gelir elde edecek.

MİLYONLARCA EMEKLİYE EK YARDIM MÜJDESİ VERİLECEK!

Memurlara her ay aile yardımı ile ödenen tutarlar şöyle;

Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278 lira 69 kuruş

Çocuk yardımı tutarı 0-6 yaş için 65 lira 30 kuruşken, 6 yaş üstü için 32 lira 65 kuruş.

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409 lira 29 kuruş alıyor

Yapılan aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte arttırılıyor. Emeklilere yapılması beklenen aile yardımı ile eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343 lira 99 kuruş ek ödeme alabilecek.