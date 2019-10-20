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Okul gezisinde "türbanlı anne" tartışması

Türbanlı bir genç annenin okul gezisi kapsamında, Bölge Konseyi toplantısına türbanıyla katıldığını gören aşırı sağcı yöneticilerin, kadından türbanını çıkarmasını istemesiyle başlayan tartışma ülke genelinde toplumun tüm kesimlerini bölen bir polemiğe dönüştü.
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Türbanlı bir genç annenin okul gezisi kapsamında, Bölge Konseyi toplantısına türbanıyla katıldığını gören aşırı sağcı yöneticilerin, kadından türbanını çıkarmasını istemesiyle başlayan tartışma ülke genelinde toplumun tüm kesimlerini bölen bir polemiğe dönüştü. Fransız toplumu bir haftadır yükselen bir türban tartışmasıyla adeta ikiye bölündü.

TÜRBANINI ÇIKARTMASINI SÖYLEDİ

Dijon kentinde, geçten Cuma günü, Bourgogne-Franche-Comte bölge konseyi toplantısına düzenlenen sınıf gezisine eşlik eden bir türbanlı anne, aşırı sağcı Ulusal Bütünleşme (RN) partisi Bölge Meclisi Başkanı Julien Odoul’un tepkisiyle karşılaştı Oğlunun da aralarında bulunduğu sınıfa eşlik ederek toplantıya katılan türbanlı kadını gören Odoul, toplantıyı keserek, genç annenin toplantıyı izlemeye devam edebilmesi için "cumhuriyet değerlerine aykırı olan türbanını çıkarması gerektiğini" söyledi.

HOŞ GÖREMEYİZ

Odoul bu talebini Twitter hesabından, "Cumhuriyet ve laiklik değerlerimiz adına, oturumu yöneten Marie Guite Dufay’den okul gezisine eşlik eden veliden türbanını çıkartmasını istemesini söyledim. Öldürülen 4 polisimizin ardından yapılan bu komünotarist provokasyonu hoş göremeyiz" sözleriyle kamuoyu ile de paylaştı. Ancak oturum başkanının türbanlı kadının salonda bulunmasının yasalara aykırı olmadığını belirtmesi üzerine RN’li belediye meclisi üyeleri salonu terk etti. Türbanlı kadının tartışmadan etkilenen 11 yaşındaki oğlu ağlayarak annesine sarıldı.

TARTIŞMA ALEVLENDİ

Oğlunu teselli etmeye çalışan annenin resmi ertesi gün sosyal medya ve tüm gazete ve televizyonlarda yer alınca, tartışma alevlendi. Bir hafta boyunca süren tartışmalarda toplum, aydınlar, medya, Meclis, siyasi partiler, hatta iktidar partileri ikiye bölündü. Tartışmaya Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de katılarak, "Türbanın Fransız toplumunun geleceğinde yeri olmadığını" söyledi. Blanquer’e yanıt Hükümet sözcüsü Sybeth Ndiaye’den geldi. Ndiaye, "Bir annenin okul gezisine katılmasının kendisini rahatsız etmediğini" söyledi.

Bu sırada, RN milletvekilleri "Okul gezilerine türbanlı annelerin refakat etmesini yasaklayan" bir yasa teklifi verdi. Ancak teklife hükümetten ya da muhalefet partilerinden henüz bir destek gelmedi.

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Yorumlar

(1)
01

Kamuya Açıktır - o bölgedede insanlıktan nasibini almamış dinazorlar aleminde yaşayan faşistler varmış

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 11:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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