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Karamürsel’de metruk yapılar temiz çıktı

Karamürsel’de birçok ekibin katıldığı metruk bina denetiminde, 27 metruk bina kontrol edildi. Söz konusu binalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Asayiş Şube Motosikletli Timler Buro Amirliği koordinesinde yürütülen Geçmişin İzleri Projesi kapsamında, yunus, narkotik, resmi, sivil ve zabıtadan oluşan karma ekiplerin katıldığı Metruk binalara yönelik uygulama devam ediyor. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü sınırları içerisinde 18 Ekim tarihinde 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 27 metruk bina denetlendi.

Metruk binalara yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, ekipler tarafından her bir metruk bina için ayrı ayrı tutanak tanzim edilerek fotoğraflama işlemi yapıldı. Söz konusu uygulama hakkında yetkililer, “Metruk yerlerle ilgili gerekli tedbirler aldırılacak  olup, suç ve suçluların meskenin olabilecek metruk yerlere ilişkin  kontrollerimiz devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

Bugün 10:32 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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