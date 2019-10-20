Asayiş Şube Motosikletli Timler Buro Amirliği koordinesinde yürütülen Geçmişin İzleri Projesi kapsamında, yunus, narkotik, resmi, sivil ve zabıtadan oluşan karma ekiplerin katıldığı Metruk binalara yönelik uygulama devam ediyor. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü sınırları içerisinde 18 Ekim tarihinde 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 27 metruk bina denetlendi.

Metruk binalara yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, ekipler tarafından her bir metruk bina için ayrı ayrı tutanak tanzim edilerek fotoğraflama işlemi yapıldı. Söz konusu uygulama hakkında yetkililer, “Metruk yerlerle ilgili gerekli tedbirler aldırılacak olup, suç ve suçluların meskenin olabilecek metruk yerlere ilişkin kontrollerimiz devam edecektir” ifadelerinde bulundu.