Tabutta uyuya kaldı!

Körfez Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nden emekli olan Raci Değer(57) isimli esnafın yaşadığı olay duyanları hayrete düşürüyor. 2014 yılında yaşadığı filmlere konu olacak hikayesiyle tanınan Raci Değer, adeta “ikinci hayatını” yaşıyor. Değer şimdilerde ise Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde açtığı iş yerinde Erzurum yöresinin tatları eşliğinde çiğ köfte satmaya başlamış durumda.
TABUTTA UYUYA KALMIŞ
Mezarlıklar Müdürlüğü’nde kendi girdiği tabutta uyuyup kaldıktan sonra, ölümden dönen Raci Değer, yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Havalar oldukça sıcaktı. Mezar kazdıktan sonra iyice bunalmıştım. O an yapacak bir işim kalmamıştı. Duş aldıktan sonra bir tabutun içine yattım ve dinlenirken farkına varmadan uyumuşum. Bu arada klima da çalıştığı için bir süre sonra donmaya başlamışım.
TESADÜFEN FARK EDİLMİŞ
Arkadaşların da dikkatinden kaçınca ben saatlerce tabutta, klima eşliğinde adeta neredeyse ölmüşüm. Akşama doğru tam kapılar kilitlenecekken büyükşehirden gelen ekip tabutu göstererek, ‘Bu cenaze kimin diye?’ sormuşlar. Hemen arkadaşlar tabutu açınca. beni içinde bulup çıkartmışlar ve saatlerce ılık suyla, bedenimi ısıtarak ölümden döndürmüşler. Bu yaşadığım olayda adeta ölüp, sonra da dirildim.”
İLGİNÇ ANILARI VAR
Kendisini tabuta koyup, ölmek üzereyken hayata dönen Raci Değer, emekli olduktan sonra ticarete atılmış durumda. Raci Değer, eşi Gülşah ve oğlu Furkan Değer ile birlikte “10 Numara Çiğ Köfte” adlı iş yerini açtı. Burada ünlü firmanın çiğ köftesini, Erzurum’dan hazır olarak gelen kadayıf dolmasını ve yine yöreye ait tereyağ gibi malzemeleri satan Değer, bir yandan da gelen konuklara anılarını anlatıyor. Öğrenciler için de ayrı tarife uygulayan Raci Değer, satılan ürünlerde indirim yapıyor.
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Yorumlar
(1 )
İzmitli - Bu haberden hiç bir şey anlamadım..
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