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İl Sağlık Müdürlüğü’nden önemli uyarı

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, son dönemde artan grip salgınlarına karşı en önemli tedbirlerden birinin düzenli el yıkamak olduğunu belirtti
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İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların çeşitli konularda bilinçlenmesini sağlamak için gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetlerine,  el yıkama alışkanlığı konusu ile devam etti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Yemek hazırlamadan, yemeden ve yedikten sonra, hastaya temas etmeden önce ve sonra, tuvalet sonrası, çocukların altını değiştirdikten sonra, özellikle kırmızı et, tavuk, balık, yumurta  gibi pişmemiş gıdalara temas sonrası, hapşırma, öksürme gibi durumlarda, bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra, toplu taşıma araçları, para alış verişi, kedi, köpek ve diğer tüm hayvanları elledikten sonra hastalıklardan için mutlaka ellerin yıkanması gerektiği vurgulandı.

ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ?

Ø  Ellerinizi ılık veya dayanabileceğiniz kadar sıcak su ile ıslatın ve sabunu ellerimizin bütün yüzeylerine dağıtarak iyice köpürtün.

Ø  Ellerinizin her yerini (bilekler, avuç içleri, parmaklar, parmak araları, el sırtı ve tırnak içleri) en az 30 saniye kuvvetlice ovalayın.

Ø  Ellerinizi sabun ile ovaladıktan sonra iyice durulayın.

Ø  Özellikle halka açık yerlerde tek kullanımlık havlu kağıt ile ellerinizi kurulayın.

Ø  Ellerinizi kurutmak için kullandığınız kağıt havluyu musluğu kapatmak için kullanın ve çöp kutusuna atın.

Bugün 11:27 TSİ - Sağlık

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Yorumlar

(2)
01

Cenk Cemil - Valla azizim Aile Sağlığı Doktorları bu SEMPTOMATİK tedavi usülüne o kadar şartlandırılmışalr ki, bir antibiyotik fiyatının 2-3 katı semptomatik tedavi ilacı kullandırmadan antibiyotik asla yazmıyorlar ! Herhalde bu el yıkama da bu sempğtomatik tedavi ilaçlarını azaltmak için ortaya atılmış yeni semptomatik bir tedavi şekli olsa gerek ! Vatandaşa antibiyotik yazmamak için nasıl ve ne tür takla atılacağını şaşırmış durumdalar!

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02

Ersoy Kandemir - @Cenk Cemil 01 nolu yoruma cevabı: Yok beyfendi öyle değil,senelerce hekimlerin dediklerine kulak asmayan bakanlık “ANTİBİYOTİK DİRENCİNİ “diye birşey olduğunu hatırlayıp farkına vardı,el yıkamak en temel koruyucu yöntemdir,bulaşı azaltır,tabi siz halk olarak haklısınız bugüne kadar bunun önemini hiç duyurmadılar şimdi de duyurunca tabi olarak farklı bakış açıları doğuyor beyfendi,toplantıdaydılar iki senedir Kocaelidekiler ondan anca fırsat bulup açıklama yaptılar zannımca!

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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