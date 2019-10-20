Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:44 TSİ- Gündem G: Bugün 11:58 TSİ

Şehir Hastanesi yine gündemde

Engelli bir vatandaş, Şehir Hastanesi’ndeki işinden tasarruf gerekçesi ile çıkarıldığını söyledi

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Şehir Hastanesi’nin idari personel kısmına, İŞ-KUR üzerinden engelli kontenjanı ile giren bir vatandaş, sorumlu şirket tarafından tasarruf tedbirleri nedeniyle işten çıkarıldığını belirtti. Para akışının sağlanamamasının faturasını işçilere kestiklerini belirten engelli vatandaş, evli ve çocuğu olduğunu, işten çıkarılması ile mağdur duruma düştüğünü söyledi. Çalıştırılması gereken engelli sayısına riayet edilmediğini belirten İzmitli vatandaş, başından geçenleri şu şekilde anlattı; “Şehir Hastanesi’nin inşaatında çalışan taşeron firmanın İdari Personel kadrosunda işe girdim. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı olmuş ve ana şirket, para akışında sıkıntı olduğu ve dayanabilecek firmaların işe devam etmesi gerektiğini söylemiş. Bundan sonra da işten çıkarmalar başladı. Ben de engelli kadrosu ile işe girmiştim, ihbar hakkımızı kullandırarak bizi işten çıkardılar ama geçerli bir gerekçe yok” dedi.

“İŞÇİLER SAĞLIKSIZ ORTAMDA KALIYOR”

Şehir Hastanesi’nde bulunan lojmanları tahta kurularının bastığını ve işçilerin sağlıksız ortamlarda yaşadığını belirten vatandaş, “İşçilerin kaldığı lojmanları tahta kuruları bastı. İlçalama için şirket getirdiler ama bir türlü engellenemedi. İşçilerin maaş alma konusunda da ciddi sıkıntıları var. Sigortalarında da sorun yaşadıklarını duyduk. Zaten işçiler sık sık intihar eylemine girişiyor, yakın zamanda daha fazla işten çıkarmalar olabileceğini düşüniyorum” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİLERE KÖTÜ BAKILIYOR”

İşten çıkarılma sürecinin başlaması ile birlikte hastalığının da ilerlediğini kaydeden İzmitli vatandaş, “Ciddi bir rahatsızlığım var. İşten çıkarılacağımı öğrendiğimden beri birçok yere başvurdum, işten çıkarıldıktan sonra hastalığım da ilerlemeye başladı. Çalılırken de engellilere iyi gözle bakılmıyordu. Engelli kardeşlerimizin sesi olmak istedim. İşten çıkarılma gerekçemi mantıklı bulmuyorum. Şirketlerde yaşanan sıkıntıların işçilerin üzerinden giderilmesi son derece yanlış. İnsanların ekmeği ile oynanmasını doğru bulmuyorum. Mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Bugün 11:44 TSİ - Gündem

Muhabir Barış Yahya Çinçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Ersoy Kandemir - Ben söylüyorum bugüne kadar dünya yalanı iftirası olan bir sağlık müdürüne kimse güvenmesin diye!Geçenlerde engelli bir vatandaşımız işbaşı yaptı diye duyurmuşlardı,ben bu müdürülüğün engelli vatandaşlara bizzat mobbing yaptığına şahit oldum ve gerekli şikayetleri zamanında yaptım!Kocaelinin Valiliği halkımıza açıklasın nedir bu inşaat alanı ile ilgili iddialar ardı arkası niye kesilmiyor,o eylem yapan çalışanlar neden mağdur ediliyor,biri düşse bunun sorumlusu kim olacak!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 15:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Bu kuyruğun nedenini bir bilseniz... mask
Bu kuyruğun nedenini bir bilseniz...
Tüysüzler davası sil baştan başlıyor mask
Tüysüzler davası sil baştan başlıyor
Hürriyet'ten gurbetteki öğrenciye jest mask
Hürriyet'ten gurbetteki öğrenciye jest
İşi yarım bırakan firmaya ihale yasağı geldi! mask
İşi yarım bırakan firmaya ihale yasağı geldi!
Netflix’ten şifresini paylaşan kullanıcılara kötü haber! mask
Netflix’ten şifresini paylaşan kullanıcılara kötü haber!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Köfteci Yusuf da skandal listede! mask
Köfteci Yusuf da skandal listede!
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak mask
Kocaeli’de o ilçeler elektriksiz kalacak
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor mask
Milyonlara müjde: Erken emeklilik geliyor
Derince’de geçici güzergah değişikliği mask
Derince’de geçici güzergah değişikliği
Fay hattının kırılma zamanı geldi mask
Fay hattının kırılma zamanı geldi
Kocaeli'nin o ilçesinde riskli alan ilan edildi mask
Kocaeli'nin o ilçesinde riskli alan ilan edildi

GALERİ

İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
O kokunun nedeni bulundu mask
O kokunun nedeni bulundu
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı mask
Eski kocası tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor mask
Dolmuştaki yazıyı görenlerin yüreği cız ediyor
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı mask
İzmit'teki zincirleme kaza kameralara yansıdı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL