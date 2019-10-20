Şehir Hastanesi yine gündemde

Şehir Hastanesi’nin idari personel kısmına, İŞ-KUR üzerinden engelli kontenjanı ile giren bir vatandaş, sorumlu şirket tarafından tasarruf tedbirleri nedeniyle işten çıkarıldığını belirtti. Para akışının sağlanamamasının faturasını işçilere kestiklerini belirten engelli vatandaş, evli ve çocuğu olduğunu, işten çıkarılması ile mağdur duruma düştüğünü söyledi. Çalıştırılması gereken engelli sayısına riayet edilmediğini belirten İzmitli vatandaş, başından geçenleri şu şekilde anlattı; “Şehir Hastanesi’nin inşaatında çalışan taşeron firmanın İdari Personel kadrosunda işe girdim. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı olmuş ve ana şirket, para akışında sıkıntı olduğu ve dayanabilecek firmaların işe devam etmesi gerektiğini söylemiş. Bundan sonra da işten çıkarmalar başladı. Ben de engelli kadrosu ile işe girmiştim, ihbar hakkımızı kullandırarak bizi işten çıkardılar ama geçerli bir gerekçe yok” dedi.

“İŞÇİLER SAĞLIKSIZ ORTAMDA KALIYOR”

Şehir Hastanesi’nde bulunan lojmanları tahta kurularının bastığını ve işçilerin sağlıksız ortamlarda yaşadığını belirten vatandaş, “İşçilerin kaldığı lojmanları tahta kuruları bastı. İlçalama için şirket getirdiler ama bir türlü engellenemedi. İşçilerin maaş alma konusunda da ciddi sıkıntıları var. Sigortalarında da sorun yaşadıklarını duyduk. Zaten işçiler sık sık intihar eylemine girişiyor, yakın zamanda daha fazla işten çıkarmalar olabileceğini düşüniyorum” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİLERE KÖTÜ BAKILIYOR”

İşten çıkarılma sürecinin başlaması ile birlikte hastalığının da ilerlediğini kaydeden İzmitli vatandaş, “Ciddi bir rahatsızlığım var. İşten çıkarılacağımı öğrendiğimden beri birçok yere başvurdum, işten çıkarıldıktan sonra hastalığım da ilerlemeye başladı. Çalılırken de engellilere iyi gözle bakılmıyordu. Engelli kardeşlerimizin sesi olmak istedim. İşten çıkarılma gerekçemi mantıklı bulmuyorum. Şirketlerde yaşanan sıkıntıların işçilerin üzerinden giderilmesi son derece yanlış. İnsanların ekmeği ile oynanmasını doğru bulmuyorum. Mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor.” diye konuştu.