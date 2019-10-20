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Müezzin camide kendini astı!

Derince ilçesinde meydana gelen olayda, bir müezzin görev yaptığı caminin minaresinin bulunduğu alanda kendini asarak intihar etti.
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Olay, Derince İbnisina Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi'nde bulunan Muratevler Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Muratevler Camii'nde müezzin olarak görev yapan 35 yaşındaki Ercan Çakır, camide kendini asarak intihar etti. Çakır'ın cansız bedenini camiye gelen cemaat buldu. Çakır'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evli ve 1 çocuk babası Ercan Çakır'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmir Selçuk'ta toprağa verilecek.

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Yorumlar

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Erol Demirbek - mekanı cennet olsun kimbilir ne sorunları vardı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Ekim 13:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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