Müezzin camide kendini astı!

Olay, Derince İbnisina Mahallesi Sırrı Paşa Caddesi'nde bulunan Muratevler Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Muratevler Camii'nde müezzin olarak görev yapan 35 yaşındaki Ercan Çakır, camide kendini asarak intihar etti. Çakır'ın cansız bedenini camiye gelen cemaat buldu. Çakır'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evli ve 1 çocuk babası Ercan Çakır'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İzmir Selçuk'ta toprağa verilecek.