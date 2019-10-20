Meteoroloji uyardı: Kocaelililer dikkat!

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Kocaeli için hava tahmini şöyle;