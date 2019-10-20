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Kocaelispor'da ilk 11 belli oldu!

Karşıyaka-Kocaelispor ile bugün 15:00'de deplasmanda karşı karşıya geliyor. Her iki takımında ilk 11'leri açıklandı.
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Karşıyaka- Kocaelispor ile bugün 15:00'de İzmir Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Emre Korkmaz yönetecek. Her iki takımında ilk 11'leri açıklandı.

Kocaelispor ilk 11

71. ERDOĞAN AÇAR
3. CENK ÖZBEY
4. GÖRKEM ALİ KINAY
5. MUSTAFA AŞAN
7. DOĞUKAN İNCİ
8. HARUN ATALAY
10. HAKAN KUŞ
17. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
22. METİN PEKER
88. ANIL ÇIRACI
95. MUHAMMET FATİH ÖZTEKİN

Yedekler

1. EFE ÖCAL
6. ARİF CILAK
20. NAMIK BARIŞ ÇELİK
23. ABDULLAH CİHAN ETHEMOĞLU
24. BATUHAN KARA
28. MERT YILMAZ
90. ÖZGÜR GÜLER

Karşıyaka ilk 11

98. ERCÜMENT KAFKASYALI
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
4. KEMAL CAN AYDEMİR
7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
8. SEFA NARİN
9. YAKUP ALKAN
10. TALHA MAYHOŞ
17. GÖKAY ESER
27. SEMİH KARADENİZ
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
89. MESUT ÖZDEMİR

Yedekler

97. VOLKAN MERT KORKMAZ
2. FATİH ADIGÜZEL
5. SERDAR ÜMİT DENİZ
6. MERT YAVUZ
18. ONUR ÖZTONGA
30. MUTLU AKSU DOĞAN
77. RIZA ALTINTAŞ

Bugün 14:10 TSİ - Spor

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