Kocaelispor'da ilk 11 belli oldu!

Karşıyaka- Kocaelispor ile bugün 15:00'de İzmir Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Emre Korkmaz yönetecek. Her iki takımında ilk 11'leri açıklandı.
Kocaelispor ilk 11
71. ERDOĞAN AÇAR
3. CENK ÖZBEY
4. GÖRKEM ALİ KINAY
5. MUSTAFA AŞAN
7. DOĞUKAN İNCİ
8. HARUN ATALAY
10. HAKAN KUŞ
17. MUSTAFA DEĞİRMENCİ
22. METİN PEKER
88. ANIL ÇIRACI
95. MUHAMMET FATİH ÖZTEKİN
Yedekler
1. EFE ÖCAL
6. ARİF CILAK
20. NAMIK BARIŞ ÇELİK
23. ABDULLAH CİHAN ETHEMOĞLU
24. BATUHAN KARA
28. MERT YILMAZ
90. ÖZGÜR GÜLER
Karşıyaka ilk 11
98. ERCÜMENT KAFKASYALI
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
4. KEMAL CAN AYDEMİR
7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
8. SEFA NARİN
9. YAKUP ALKAN
10. TALHA MAYHOŞ
17. GÖKAY ESER
27. SEMİH KARADENİZ
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
89. MESUT ÖZDEMİR
Yedekler
97. VOLKAN MERT KORKMAZ
2. FATİH ADIGÜZEL
5. SERDAR ÜMİT DENİZ
6. MERT YAVUZ
18. ONUR ÖZTONGA
30. MUTLU AKSU DOĞAN
77. RIZA ALTINTAŞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz