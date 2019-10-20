Karşıyaka-Kocaelispor(Bitti)

Karşıyaka- Kocaelispor ile İzmir Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Emre Korkmaz yönetecek.

0'Maç başladı

-Maça Kocaelispor başladı.

Dk.1 Kemalcan'ın pası kısa düştü, Karşıyakalılar kaptı kaleye gönderdi,. Batuhan çizgiden çıkardı.

Dk.7 Mesut soldan ortaladı, Gökdeniz kafayı vurdu, savunma uzaklaştırdı.

Dk.13 Karşıyakalı Görkem Ali, ceza sahasına girerken şutladı, Ercüment son anda solundan ağlara gitmekte olan topu tokatladı.

Dk.18 Mesut, Görkem'in faulüne rağmen topu sürdü, sefa'ya ıraktı, Sefa orta şut karışımı vurdu, top üs direği yalayarak avuta çıktı. hakem Görkem Ali'ye sarı kart gösterdi.

Dk.20 Karşıyaka takımı soldan tehlikeli geldi. Ortalanan topta Sefa çok kritik bir hamleyle topu uzaklaştırdı. Top geçseydi arkada bir çok Karşıyakalı vardı.

dk.29 Semih rakibini sert düşürdüğü için sarı kart gördü

Goollll!!

Dk'30 Karşıyaka'dan Hakan kuş vurdu ve gol oldu

Dk.31 Sefanın şutu, isabetsiz oldu.

Dk.38 Karşıyaka yine gole yaklaştı. soldan ortalanan topta, Görkem arka planda boş kaldı, Semih araya girerek pozisyonu engelledi.

Dk.40 Karşıyaka yine gole yaklaştı Volkan sert vurdu, Ercüment son anda çıkardı.

Dk.41 Kocaelispor taraftarı merhum Serhat Boz lehine tezahürat yaptı.

Dk.44 Yakup Karşıyaka ceza sahası içerisinde kendini yerde buldu, Hakem penaltı vermedi İlk yarıya da 2 dakika ekledi.

-İLK YARI BİTTİ

-İKİNCİ YARI BAŞLADI

Dk.47-50 Üç dakika içerisinde Karşıyaka iki kez kalemizi yokladı, sonuç çıkmadı.

Dk.51 Yakup rakip kaleyi yokladı, yine sonuç yok.

dk.52 Yüzde yüz golümüzü rakip kaleci engelledi. Gökay topla buluştu, kaleciyle karşı karşıya vurdu, Erdoğan kornere çeldi.

Dk.57 Semih sakatlandı yerine Mutlu girdi.

Sağ beke Gökay geçti, Gökay'ın yerine ise sol önde Talha görev aldı.

Dk.62 Golü atan Hakan ikinci golü de atacakken, soldan ceza alanına girdi vurdu, Ercüment ayaklarıyla kornere çeldi.

Dk.65 Talha korneri kullandı, Gökdeniz kafayı vurdu, savunmadan dönen topu Kemal tamamladı, yine savunma başarılıydı.

Dk.66 Sefa şutu çekti, kaleci Erdoğan ayaklarıyla önledi.

Karşıyakalılar bu dakikadan itibaren zaman geçirmek için bol bol sakatlık numarası yapıyor.

Dk.69 Karşıyaka'da Mustafa çıktı Özgür girdi.

Dk.71 Kocaelispor'da Sefa çıktı Rıza girdi.

dk.73 Karşıyaka'da Görkem çıktı Aydın girdi...

dk.78 Aydın'ın şutu soldan avuta çıktı.

Dk.79 Kocaelisporlu Gökay şutladı. top soldan avuta çıktı.

Dk.80 Gökdeniz sağdan atağı geliştirdi, Mutlu'ya aktardı, Mutlu ıskaladı ve inanılmaz bir gol kaçırdık.

Dk.81 Karşıyakalı Metin sarı kart gördü.

Dk.84 Doğukan şutladı, top üstten avuta çıktı.

Dk.88 Kocaelispor tribünleri 'Engin istifa' diyerek tezahürat yaptı.

Dk.90 Yakup, Mutlu ve Mustafa sarı kart gördü

Engin Korukır'a tepkiler arttıkça arttı. Tezahüratlar yoğunlaştı.

90+1'de Doğukan Ercüment ilek arşı karşıya kaldı, şutunda Ercüment ayaklarıyla önledi.

90+2 Anıl sarı kart gördü

MAÇ BİTTİ

NOTLAR

İZMİR’DE 3000 İZMİTLİ ŞOV YAPTI

Kocaelispor’da 12. adam Karşıyaka maçını izlemek için İzmir’e akın etti. Pazar sabası erken saatlerde yola çıkan Yeşil Siyahlılar, İzmir merkezini ve Konak Meydanı’nı İzmit sesleri ile inletti. 3000 kadar Kocaelispor taraftarı Güzel İzmir’i renklendirirken, son derece başarılı bir deplasman organizasyonunu geride bıraktı.

SİMSİYAH!

Hodri Meydan Taraftar Derneği, Karşıyaka maçı öncesinde yaptığı açıklamada tüm taraftarların İzmir’e siyah renk giyinerek İzmir’e gelmesini istedi. Bu çağrıya uyan taraftar uyumlu görüntüsü ile dikkat çekti. Açık havada ve yaklaşık 29 derecelik sıcaklıkta maçını izleyen taraftar 90 dakika boyunca tempo kesmeden tezahürat yaptı.

YİNE GOL YEDİK

Kocaelispor’un deplasmanda gol yeme hastalığı devam ediyor. Payas maçı dışındaki tüm dış saha maçlarında topu filelerinden çıkaran Yeşil Siyahlılar, Karşıyaka maçında da kalesinde gol gördü. Bir türlü önlem alamadığımız duran top kabusu bu maçta da devam etti ve Karşıyaka’yı öne geçiren gol duran toptan geldi. Görkem’in ortasında Metin’in aşırdığı topa Hakan tamamladı. Kemal topu çizgiden çıkardı, Kemal Can topu çizgiden çıkardı, boşta kalan topu yine Hakan tamamladı ve golü buldu.

BERBAT BİR İLK YARI

Kocaelispor’da Karşıyaka maçının ilk yarısı berbat geçti. Kaleye gitmekte yine zorlanan Yeşil Siyahlılar tek bir pozisyon dahi bulamadı. Devreyi 1-0 geride bitiren ekibimizde teknik adam Engin Korukır’ın hakem Emre Korkmaz’a penaltı isyanı vardı. Yakup 44. dakikada ceza sahası içinde düşürülmüş, hakem Korkmaz devam kararı vermişti.

KAPTANIN CEZASI SONA ERDİ

Karşıyaka maçı öncesinde geride bıraktığı 8 maç sonunda 16 puan toplayan ve lider Erokspor’un 2 puan gerisinde 3. sırada bulunan Kocaelispor, Karşıyaka ile deplasmanda zorlu bir maça çıktı. Ofspor maçında kırmızı kart gören ve Büyükçekmece Tepecik ile Kozanspor maçlarını kaçıran Burak Süleyman, Karşıyaka maçı ile birlikte de cezasını tamamladı. Burak Süleyman önümüzdeki hafta Kocaeli Stadı’nda oynanacak olan Erbaa maçında takımdaki yerini alabilecek.

KADRO DEĞİŞMEDİ

Kocaelispor’da geçtiğimiz hafta 4-0 kazanılan Kozanspor karşısında sahaya çıkan 11’den değişiklik yapılmadı. Yeşil Siyahlılar kalede Ercüment, sağ bekte Semih, sol bekte Erdinç, savunma ortasında Kemal Can ve Taha Batuhan, önlerinde Mesut ve Sefa, solda Gökay, sağda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup tertibi ile sahadaki yerini aldı.

KARŞIYA SAHASINDA 3 MAÇIN İKİSİNİ KAZANDI

Sahasında 3 maça çıkan Kırmızı Yeşilliler 2 galibiyet 1 de yenilgi elde etti. Tamamı İzmirli futbolculardan kurulu olan Karşıyaka’nın transfer yasağı olmasına rağmen kadrosunu koruması dikkat çekiyor. 5 golle grubun en az gol atan takımı olan İzmir temsilcisi, 6 golle de en az gol yiyen takımlarından. Kaf-Sin-Kaf, Kocaelispor karşısında yeni formaları ile (Susmayan forma) sahadaki yerini alacak.

ANNESİNİN ACISINI İÇİNE GÖMDÜ, MAÇA GELDİ

Kocaelispor’un fanatik taraftar grubu Hodri Meydan’da dernek başkanlığı yapan Ferhat Uzun’un annesi Fatma Gülçar vefat etmiş, 1955 doğumlu olan merhumenin cenazesi Büyükderbent Şirinsulhiye Yeni Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şirinsulhiye mezarlığında toprağa verilmişti. Dernek Başkanı Ferhat Uzun, Karşıyaka ile oynanan maça gelirken, yönetimi ve tribün lideri Haluk Bozo ile birlikte sorunsuz bir deplasman sağlayarak tam not aldı.

KOCAELİSPOR

98. ERCÜMENT KAFKASYALI

3. ERDİNÇ KARAKAŞ

4. KEMAL CAN AYDEMİR

7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

8. SEFA NARİN

9. YAKUP ALKAN

10. TALHA MAYHOŞ

17. GÖKAY ESER

27. SEMİH KARADENİZ

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

89. MESUT ÖZDEMİR

Yedekler

97. VOLKAN MERT KORKMAZ

2. FATİH ADIGÜZEL

5. SERDAR ÜMİT DENİZ

6. MERT YAVUZ

18. ONUR ÖZTONGA

30. MUTLU AKSU DOĞAN

77. RIZA ALTINTAŞ

KARŞIYAKA

71. ERDOĞAN AÇAR

3. CENK ÖZBEY

4. GÖRKEM ALİ KINAY

5. MUSTAFA AŞAN

7. DOĞUKAN İNCİ

8. HARUN ATALAY

10. HAKAN KUŞ

17. MUSTAFA DEĞİRMENCİ

22. METİN PEKER

88. ANIL ÇIRACI

95. MUHAMMET FATİH ÖZTEKİN

Yedekler

1. EFE ÖCAL

6. ARİF CILAK

20. NAMIK BARIŞ ÇELİK

23. ABDULLAH CİHAN ETHEMOĞLU

24. BATUHAN KARA

28. MERT YILMAZ

90. ÖZGÜR GÜLER