Genç kıza yaptıkları şok etti!

Model Esmeralda Gonzalez, en son bu yılın mayıs ayında görülmüş, ardında iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Esmeralda komşuları tarafından son görüldüğünde üzerinde sadece iç çamaşırları vardı ve evinin civarında tökezleyerek yürüyordu. 24 yaşındaki genç kadının bu halini gören komşuları hemen telefona sarıldı ve polisi aradı. Ertesi gün Esmeralda çevredeki bir güvenlik kamerası görüntüsüne takıldı. Genç kadın lüks bir otomobil bayisine gidiyordu. Esmeralda'yı o günden sonra gören olmadı. Erkek kardeşi, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Polis Esmeralda'nın evine gittiğinde genç kadının evinin kapısının yarı açık olduğunu ve evdeki ışıkların açık olduğunu gördü. Ancak Esmeralda'dan iz yoktu. Aradan aylar geçti, Esmeralda'yı ne gören ne de bir haber alan vardı. Polis soruşturmasını sürdürdü ancak genç modelin izine rastalayamadı. Bu ayın başında ise polis ekiplerini alarma geçiren bir ihbar geldi. Çevredekiler, Nevada Çölü'nde derme çatma bir tabutun içinde bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili Christopher Prestipino adında bir adam gözaltına alındı. İddiaya göre 45 yaşındaki Christopher Prestipino, çevresindekilere "kayıp kızı kendisinin öldürdüğünü" ileri sürüyordu. Bir süredir yurt dışında bulunan Prestipino, ülkeye giriş yapar yapmaz hemen gözaltına alındı. Birinci dereceden adam kaçırma, cinayet ve cinayeti başka biriyle beraber tasarlamak suçlarından tutuklandı.