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İntihar eden müezzin ile ilgili şok ayrıntılar

Derince’de bulunan Murat Evler Camii’nde müezzinin intihar etmesiyle ilgili birçok ayrıntılı ortaya çıktı. Müezzinin intihar etmeden önce “Minaredeyim” şeklinde not bıraktığı öne sürüldü.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Olay, Derince İbni Sina Sırrı Paşa Caddesi Murat Evler Camii’nde meydana geldi. Camiide müezzin olarak görev yapan Muhammet Ercan Çakır, geçtiğimiz cumartesi öğle namazını kıldırdıktan sonra cemaatle sohbet etti. Çakır, öğle namazından sonra da camiiden ayrılmadı. İkindi namazını kılmaya gelen cemaat müezzini bulamadı. Cemmatten birisi Çakır’ın evine giderek, nerede olduğunu sordu. Evdekiler de, Çakır’ın eve dönmediği bilgisini verince aile üyeleri camiye gitti.

“MİNAREDEYİM” DİYE NOT BIRAKTI

Camiye giden aile üyeleri, yerde müezzin Ercan Çakır tarafından yazılan, ‘Minaredeyim’ notunu buldular. Bunun üzerine hemen minareye çıkan cemaat ve aile üyeleri, Ercan Çakır’ı cami minaresinin iç tarafında kendini asmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, müezzinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çakır’ın cenazesi morgdaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, aslen Trabzonlu olduğu öğrenilen müezzin dün İzmir Selçuk Zeytinköy Mahallesi’nde toprağa verildi.

‘KÖYÜ ÖZLEDİ’ İDDİASI

Cami cemaati tarafından aktırılan bilgilere göre 4 yıl önce evlenen ve 2 kız çocuğu olan Ercan Çakır’ın yaklaşık 6 yıl Derince İshakçılar Koçoğlu Köyü’nde görev yaptığı ve vatandaşlarla arası iyi olduğu öğrenilirken, daha sonra İzmir’e tayini çıktığı kaydedildi. İzmir’de 2 yıl görev yapan Çakır’ın psikolojik sorunlar yaşadığı ve mutsuz olduğu öne sürüldü. Çakır son olarak da yeninden Derince’ye döndü ve Murat Evler Camii’nde müezzinlik yapmaya başladı. Çakır’ın Koçoğlu Köyü’ne çok alıştığı, orayı özlediği için intihar etmiş olabileceği öne sürüldü.

Bugün 15:28 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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