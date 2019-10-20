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Trabzonlular yeni başkanını seçti

Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin 16. Olağan Genel Kurulu, dün Yahya Kaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi No:61’deki dernek binasında gerçekleşti. Genel Kurulu’da yeni başkan Fuat Ayar seçildi

Yasemin Kaya
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Trabzonlular Derneği Genel Kurulu’na MKYK Üyesi ve AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Gölcük Trabzonlular Derneği Başkanı Hüseyin Çakıroğlu, Kent Araştırmaları Başkanı Ali Yeşildal, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Orhan Altuntaş ve dernek üyeleri katıldı. Kongrenin divan başkanlığını Musa Coşkun, üyeliklerini ise Ümit Kum ve Levent Atalı üstlendi.

300 ÜYE KATILDI

Kongreye tek listeyle katılan rakipsiz aday Fuat Ayar yeni başkan seçildi. 500 dernek üyesinin oy kullanma hakkının olduğu kongreye, 300’e yakın üye oy kullanmak için geldi. Kongrede başkanın dışında 25 yönetim kurulu üyesi, 3 disiplin kurulu ve 3 denetleme kurulu üyesi seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda görevi devreden Sami Durmuşoğlu; “Derneğimiz, daha faaliyetlerimiz yokken başkanımız Murat Özdağ  sayesinde güç kazandı. Kocaeli’de Trabzonlu olmak zor ve güzel. Fuat ağabeyimize görevinde başarılar dileyerek, her zaman yanında olduğumu ifade ediyorum” dedi.

“BİZ BERABER GÜZELİZ”

Durmuşoğlu’nun ardından konuşan AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu; “Hem kendileriyle alay eden, fıkraları meşhur olan kendine has kişilikleriyle, özgüvenli ve insancıl olan Trabzonlular Derneği Kongresi’ne gelmekten mutluyum. Ben de anne tarafından Trabzonluyum. Emanet görevlerin süresi çok çabuk geçer. Bu bizim için de böyle. Sami Durmuşoğlu kardeşimiz derneği çok iyi noktalara getirdi. Yeni başkanımızın da aynı başarılara imza atacağını düşünüyorum. İster Trabzon, ister Kars, ister İstanbul olsun. Ülkemiz her rengiyle birbirinden güzel. Biz beraber güzeliz” dedi.

“BİZE HER YER TRABZON”

AKP MKYK Üyesi ve Milletvekili Emine Zeybek, “Değerli misafirleri bu güzel kongrede sevgiyle selamlıyorum. 16. Genel Kurul’un hayırlı olmasını diliyorum. Önceki Başkan Sami Durmuşoğlu çok güzel işlerde bulundu. Yeni başkanın da aynı güzellikleri devam ettireceğine inanıyorum. Ben de Trabzonluyum. Memleketimle gurur duyuyorum. Ülkemizin neresinde olduğumuz fark etmez, bize her yer Trabzon. Yeni yönetime başarılar dileyerek hayırlı olsun diyorum” dedi. Zeybek’in konuşmalarının ardından dernek faaliyet raporu okundu.

“HERKESİN YANINDAYIZ”

Kongrenin sonunda konuşan Kocaeli Trabzonlular Derneği’nin yeni başkanı Fuat Ayar, “Toplumun her kesimine dokunmaya çalışacağız. Herkesin hep yanında olacağız. Şehrimizin en önemli sivil toplum örgütü olacağız. Tüm sosyal aktivitelerde bulunmaya çalışacağız. Kongremize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

YENİ YÖNETİM KURULU ASİL

*Başkan Fuat Ayar

*Aynur Yazıcı Karadeniz

*Mustafa Özdağ

*Neşe Köse

*Mustafa Küçük

*Gülşah Sekban

*Turgay Bulut

*Tahsin Macit

*Fatih Keskin

*Murat Akyıldız

*Nurten Erkan

*Selim Çoban

*Kerem Çolak

*Fatih Atalı

*Ahmet Olgun

*Adnan Sarısüleyman

*Gökhan Melik

*Cemil Altınkaya

*Emre Özkar

*Batuhan Sakaoğlu

*Özgür Yılmaz

*Adem Coşkun

*Ayhan Altıntaş

*Nizam Şen

*Yavuz Dama

DENETİM KURULU ASİL:

*Oğuzhan Sarı

*Mahmut Eryiğit

*Salih Çuman

DİSİPLİN KURULU ASİL:

*Osman Uçar

*Satiha Saral

*Yahya Çuhadaroğlu

Bugün 16:17 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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