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DSP Kocaeli’de yeniden Dedeoğlu

DSP İl kongresinde mevcut Başkan Halim Dedeoğlu tek adaylı kongrede yeniden başkan seçildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Demokratik Sol Parti (DSP) İl Kongresi bugün partinin il binasında gerçekleşti. Kongrede mevcut İl Başkanı Halim Dedeoğlu tek aday olarak girdi. 77 il delegesinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 17 yönetim kurulu üyeleri, 5 disiplin kurulu ve 26 kurultay delegesi seçildi. Kongreye DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İzmit İlçe Başkanı Ömer Karaya İzmit İlçe eski başkanı Hülya Yıldırım ve çok sayıda parti örgütü katılım sağladı. Kongrenin Divan Başkanlığını ise DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge üstlendi.

“3 YIL ÖNCE İLÇEDE ÖRGÜTÜMÜZ YOKTU”

Kongrede açıklamalarda bulunan Dedeoğlu, “Biz bize olsun kimse olmasın istedik, hiçbir siyasi partiyi veya STK’yı davet etmedik. Gönlümüz çok daha geniş bir salonda bu işi yapmak olarak geçiyordu ancak bazı nedenlerden dolayı buraya yapmayı istedik. Sebeplerden birisi parti binamızda ayak alışkanlığı olsun istedik. Kocaeli’de 3 yıl önce yönetimime geldiğimizde il yönetiminden başka hiçbir ilçede örgütümüz yoktu. Artık 8 ilçede örgütlü görünüyoruz. Partimizin önceden bir takım sıkıntıları olmuş onları da hallettik. Gönül, parti çok daha iyi noktalarda olsun istiyor. Ben 3 yıl önce “Genel başkanım başkan olunca ben de başkan olacağım” demiştim. O sözümüz hala devam ediyor” dedi.

“SÖZÜMÜZ DİNLENMİŞ”

Gebze metrosu hakkında konuşan Dedeoğlu, “Bu kent, hava kirliliğiyle, trafik sorunuyla birçok bedel ödüyor. Bazen öyle şeyler oluyor ki TÜPRAŞ genel merkezini İstanbul’a taşımaya bile kalkıyor. Biz parti olarak belki yüzde 1’lerde olabiliriz ancak Kocaeli’de yüzde 25’miş gibi yapıyoruz. Diğer siyasi partilerle iyi diyalog kurarak, büyükşehir ve sayın valimiz ayrıca diğer belediye başkanlarımızla sıcak ve iyi ilişkiler kurarak yapabiliyoruz. Büyükşehrin borcu çok. Gebze metrosu Büyükşehir’in bünyesindeydi. Biz çok öncesinde basın toplantısı yapıp Gebze metrosunun büyükşehir bünyesinde olunca herhangi bir iş yapamayacağını söylemiştik. O zaman bu işi ulaştırma bakanlığına devretmesi gerektiğini söylemiştik. Sözümüz dinlenmiş. Bu kente karşı sorumluluğumuz var. Bu kent hizmet görecekse biz yapanın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu

Acar Çakar

Hüseyin Tuluç

Gülden Aynaz

Fehmi Gökdemir

Emin Pişkin

Gülay Sağır

Neşet Çakır

Doğan İbışoğlu

Turgay Adıgüzel

Umutcan Uz

Cemalettin Çakır

Cevat Anteplı

Yalçın Önen

Şinasi Yıldız

Hasan Yıldız

Barış Algan

Salim Özbozkurt

Disiplin Kurulu

Hülya Yıldırım

Rasim Kara

Tülay Tanrıkulu

Nezahat Keskin

İhsan Atmaca

Kurultay Delegeleri

Ziya Topal

Hasan Yıldız

Çetin Töngel

Hülya Yıldırım

Ömer Karakaya

Murat Yılmaz

Şinasi Yıldız

Yalçın Öner

Birkan Karayel

Ahmet Sarı

Güldane Abay

Ülker Şimşek

Sultan Kara

Halim Dedeoğlu

Acar Çakar

Turgay Adıgüzel

Cemalettin Çakır

Gazanfer Çakır

Umutcan Uz

Orhan Kaya

Sema Balcıl

Gündüz Kamil Çehreli

Yasin Özmen

Rasim Kara

Abdullah Beder

Bugün 17:12 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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