BELEDİYE DERİNCE:0-FETHİYESPOR:1

STAT: Derince Belediye Çim (3.Lig 2.Grup)
HAKEMLER: Burak Kaplan**, Sinan Ertinğü**, Deniz Demirel**
BELEDİYE DERİNCE: Akın**, Yiğitali**, Koray*, Efe**, Bahtiyar* (Tayfun dk.54 **), Muhammet*, Sercan**, Yunus* (Rıdvan dk.46 **), Recep**, Melih*, Cihan** (Hamza dk.66 **)
FETHİYESPOR: Serkan***, Hüseyin***, Sabri***, Erdi***, İbrahim***, Turgay***, Cemal*** (Aykut dk. 65**), Mert***, Anıl***, Anıl Gir** (Ozan dk.55 **), Halil İbrahim*** (Sergen dk.80 ?)
SARI KARTLAR: Sabri, Akın, Cihan, Ozan, Erdi, Recep
GOLLER: Turgay dk.28 pen.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz