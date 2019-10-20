Belediye Derince, Baturman ile yeni bir sayfa açmak istiyor

3.Lig 2.Grup temsilcisi Belediye Derince Talip Yeşilyurt sayfasını kapadıktan sonra, Kocaelispor’un eski teknik adam ve futbolcularından Bülent Baturman ile yeni bir sayfa açmak istiyor. Sarı Lacivertliler, bugün güçlü takım Fethiyespor’u konuk edecek. Derince Stadı’ndaki maç saat 15.00’de başlayacak. Kadroda önemli değişiklikler bekleniyor. Takım dün tesislerde kampa girdi. Taraftarın da yeni teknik heyete ve takıma destek vermesi bekleniyor.