3.Lig 2.Grup temsilcisi Belediye Derince Talip Yeşilyurt sayfasını kapadıktan sonra, Kocaelispor’un eski teknik adam ve futbolcularından Bülent Baturman ile yeni bir sayfa açmak istiyor. Sarı Lacivertliler, bugün güçlü takım Fethiyespor’u konuk edecek. Derince Stadı’ndaki maç saat 15.00’de başlayacak. Kadroda önemli değişiklikler bekleniyor. Takım dün tesislerde kampa girdi. Taraftarın da yeni teknik heyete ve takıma destek vermesi bekleniyor.
Bugün 17:21 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 17:23 TSİ
Belediye Derince, Baturman ile yeni bir sayfa açmak istiyor
3.Lig 2.Grup temsilcisi Belediye Derince Talip Yeşilyurt sayfasını kapadıktan sonra, Kocaelispor’un eski teknik adam ve futbolcularından Bülent Batur...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz