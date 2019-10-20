Yazıklar Olsun! 1-0

Kocaelispor, sezonun 9. haftasında İzmir’in tarihi kulüplerinden Karşıyaka ile deplasmanda karşılaştı. Yine berbat ve anlamsız bir futbol oynayan Kocaelispor rakibine 1-0 mağlup oldu. Kocaelispor taraftarı maç içinde ve maçın ardından teknik adam Engin Korukır’ı sert bir şekilde istifaya davet etti

REZİLLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

Yıllar sonra transferi yasağını kaldıran, sezon öncesi şov yaparcasına “Ligi 5 hafta önce şampiyon bitireceğiz” nidaları atanlar çok büyük çuvalladı. 9 maç sonunda 3. yenilgisini Karşıyaka’dan alan Yeşil Siyahlılar, puan kayıplarının yanında rezil futbolu ile de çok tartışıldı.

YOKLARI OYNADIK

Sezon başından beri, Kozan maçı dışında hiçbir karşılaşmada yüzleri güldürmeyen Kocaelispor, Karşıyaka deplasmanına 3 puan parolası ile geldi ancak sıcak havada takımın başına güneş geçti. Etkisiz ve silik bir oyun yanında yapılan amatörce hatalar saç baş yoldurdu. Sahada yokları oynayan Kocaelispor ilk yarıda duran top sonrası yediği golle rakibine teslim oldu.

İSTİFA EDECEK (Mİ?)

Of ve Tepecik’in ardından Karşıyaka da Kocaelispor’u mağlup ederken sezon öncesi heyecanlı heyecanlı kendilerini şampiyon ilan edenler an itibari ile büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Erok, Turgutlu ve Fethiye’nin kazandığı Pazar gününde Kocaelispor haftayı 16 puan ile 3. sırada tamamladı. Gözler ise Korukır’a çevrildi. Engin Korukır’ın istifa sesleri karşısında kayıtsız kalmayacağı tahmin ediliyor. Kocaelispor cumartesi gecesi Erbaa’yı konuk edecek.