Yuvacık, Güneş’i gölgeledi: 1-2

Süper Süper Futbol Ligi B grubunda zirve mücadelesi veren Yuvacıkspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda alt sıralardan üst sıralara yükselme mücadelesi veren gençlerden kurulu Kocaeli Güneşspor’u mağlup etti

YUVACIK RAHATTI…

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da orta alan mücadelesi şeklinde rutin bir futbol ortaya koydu. Rakibine oranla Yuvacıkspor daha rahat mücadele etti. 39’ncu dakikada Yuvacık penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Cihat, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Yuvacıkspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

GÜNEŞ DİRENDİ, GÜCÜ YETMEDİ…

Maçın ikinci yarısına her iki takım da oyuncu değişikleriyle başladı. İlerleyen dakikalarda iki takım da aradığı galibiyet golünü bir türlü bulamadı. 60’nci dakikada gelişen Yuvacıkspor atağında, ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Filiz, takımını 2-0 öne geçirdi. Golden sonra toparlanan Kocaeli Güneşspor, beraberlik golü için baskısını artırdığı dakikalarda Yuvacıkspor oyundan düştü. 90’ncı dakikada Kocaeli Güneşspor, Bilal’ın şık golü ile 2-1’i buldu. Bu gol Kocaeli Güneşspor’a yetmedi ve Yuvacıkspor deplasmanda kazanıp, şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı.

KOCAELİGÜNEŞ: 1

YUVACIKSPOR: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (S.Lig B)

HAKEMLER: Mustafa Çalışkan ***, Kağan Yıldızlar ***, Musa Şanverdi ***

KOCAELİGÜNEŞSPOR: Onurcan **, Eren **, Burak **, Mustafa **, Usame ***, Melih ***, Efe ***, Taha ** (Alpaslan *), Okan ** (Murat **), Alptekin ** (Gökdeniz **), Bilal ***

YUVACIKSPOR: Mahmut ***, Ömer ***, Kadir ***, Harun ***, Eren ***, Furkan Filiz ***, Cihat *** (Fikret **), Furkan Uzun ***, Muhammet Tanrıverdi ***, Bedirhan ***, Feridun *** (Muhammet Dönmez **)

GOLLER: Cihat Dk. 39 (P),Furkan Filiz Dk. 60, Bilal Dk. 90