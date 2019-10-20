Çayırtepe Gençlik ikinci galibiyetini aldı: 3-2

Kocaeli 1.Amatör Küme Futbol Ligi C grubunda sezona iyi başlayamayan ve alt sıralarda yeralan, 9’uncu 3 puanlı Çayırtepe Gençlikspor, 6’ıncı hafta maçını M.Ali Kağıtçı’da oynadı. 4 puanlı olan Çayırova Fatihspor’u konuk eden takım, adeta gol düellosu şeklinde oynanan karşılaşmayı son beş dakikada attığı golle 3-2 kazandı ve ikinci galibiyetini aldı. Maça her iki takım da hızlı başladı. 26. dakikada Soner’in attığı golle maçın ilk yarısı 1-0 bitti. Maçın ikinci yarısında daha atak futbol oynayan deplasman takımı Çayırova Fatihspor, 72. dakikada Cihat ve 82. dakikada Hasan’ın attığı golle 2-1 öne geçti. Mağlup duruma düşen Çayırtepe Gençlikspor, son 5 dakikada 80. dakikada Müjdat ve 86. dakikada Soner’in golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti ve nefes kesen maçı kazanarak ikinci galibiyetini elde etti.

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 3

ÇAYIROVA FATİHSPOR: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (1.Küme C)

HAKEMLER: Sevcan Özkar ***, Eray Karmil ***, Ramazan Yıldız ***

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Mert Yiğit ***, Kazım Barış *** Hakan ***, Kerem ***, Günali ***, Müjdat ***, Hayrettin Cüneyt ***, Soner *** (Metehan **), Serhat ***, Recep ***, Aykut *** (Yusuf **)

ÇAYIROVA FATİHSPOR: Eren **, Hasan ***, Hüseyin **, Enes **, Ozan Uğur *** (Furkan **), Erdi **, Mustafa ***, Mehmet ***, Cihat ***, Muhammet Eren *** (Burakhan **), Mahmut Emin ** (ilker ** )

GOLLER: Soner Dk. 21 ve 86, Müjdat Dk. 80 (Çayırtepe Gençlikspor), Cihat Dk. 72, Hasan Dk. 82 (Çayırova Fatihspor)