Kocaelili kadınlar 'Vatan'ı 35 metreden füzeyle yıktı 1-0

TFF Kadınlar Futbol 1.Ligi temsilcimiz Kocaeli Kadın Futbol kulübü, sezonun ilk maçında Mehmet Ali Kağıtçı’da konuk ettiği İstanbul Fatih Vatanspor’u, Fatma Sare’nin 35 metreden gönderdiği füzeyle 1-0 yendi ve asker selamı çaktı. Kaçı yöneten kadın hakemler de alkış aldı.
KOCAELİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: 1-İSTANBUL FATİH VATAN: 0
STAT: Mehmet Ali kağıtçı
HAKEMLER: İlayda Çetiner ***, Tuğba Başkaya ***, Dünya Güzel ***
KOCAELİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Sudenur ***, Sudenur İnce *** (Sude Dağdelen 90?), Damla ***, Leyla ***, Fatma Sare ****, Helin ***, Kibar ***, Berra *** (Sude Yaren dk.80 ?), Melike *** (Melisa dk.90 ?), Merve ***, Erva ***
İSTANBUL FATİH VATAN: Büşra ***, Serenay **, Yeliz **, Bilgesu **, Fatma ***, Hatun ** (Burçin dk.73 *), Elif **, (Elif Alsan ?), Zelihanur **, Ceren ***, Kardelen *, Tuba **
SARI KART: Damla dk.78, Sudenur İnce dk.81, Ceren dk.40, Elif dk.42, Serenay dk.86
KIRMIZI KART: Kardelen dk.84
GOL: Fatma Sare dk.65
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz