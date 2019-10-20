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Kocaelili kadınlar 'Vatan'ı 35 metreden füzeyle yıktı 1-0

TFF Kadınlar Futbol 1.Ligi temsilcimiz Kocaeli Kadın Futbol kulübü, sezonun ilk maçında Mehmet Ali Kağıtçı’da konuk ettiği İstanbul Fatih Vatanspor’u,...

Ahmet AKAY
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TFF Kadınlar Futbol 1.Ligi temsilcimiz Kocaeli Kadın Futbol kulübü, sezonun ilk maçında Mehmet Ali Kağıtçı’da konuk ettiği İstanbul Fatih Vatanspor’u, Fatma Sare’nin 35 metreden gönderdiği füzeyle 1-0 yendi ve asker selamı çaktı. Kaçı yöneten kadın hakemler de alkış aldı.

KOCAELİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: 1-İSTANBUL FATİH VATAN: 0

STAT: Mehmet Ali kağıtçı

HAKEMLER: İlayda Çetiner ***, Tuğba Başkaya ***, Dünya Güzel ***

KOCAELİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Sudenur ***, Sudenur İnce *** (Sude Dağdelen 90?), Damla ***, Leyla ***, Fatma Sare ****, Helin ***,  Kibar ***, Berra *** (Sude Yaren dk.80 ?), Melike *** (Melisa dk.90 ?), Merve ***, Erva ***

İSTANBUL FATİH VATAN: Büşra ***, Serenay **, Yeliz **, Bilgesu **, Fatma ***, Hatun ** (Burçin dk.73 *), Elif **, (Elif Alsan ?), Zelihanur **, Ceren ***, Kardelen *, Tuba **

SARI KART: Damla dk.78, Sudenur İnce dk.81, Ceren dk.40, Elif dk.42, Serenay dk.86

KIRMIZI KART: Kardelen dk.84

GOL: Fatma Sare dk.65

Bugün 17:31 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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