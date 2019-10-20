Uuuuuuu-12 fırtınası!..

İzmit Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan U-12 Futbol Ligi maçları heyecanlı ve bol gollü geçti. Günün ilk mücadelesinde, A grubunda takımları İlimtepe Kullar ile İzmit Yıldızspor karşılaştı ve maçı 4-1 İzmit Yıldız kazandı. B grubunda mücadele veren Kocaeli Yenişehirspor ile İzmit Yenimahallespor arasındaki gollü geçen maçı ise 6-1 kazanan Yenişehirspor ekibi oldu. Grubun diğer maçında 41 Futbol Kulübü ile Kocaeli Güneşspor arasında oynanan mücadeleyi 6-0 gibi net skor ile 41 FK kazandı. C grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli 1937 Sekaspor, rakibi KYÖDSpor’u 10-1 mağlup etti, günün en farklı skoru elde etti.
OKANSPOR ZORLANDI…
C grubunda zirve mücadelesi veren bir başka takım olan Kocaeli Okanspor, Şirinspor’u, zorlanmasına rağmen 3-1 mağlup etmeyi başardı. Grubun diğer maçında Serdar Gençlerbirliği ile İzmit Belediyespor arasında çekişmeli geçen mücadeleyi İzmit Belediyespor 2-1 kazanmasını bildi. D grubunda zirve mücadelesi veren ve lider durumda olan İzmit Yahyakaptanspor ile İzmit Gençlerbirliği arasında kıyasıya bir çekişme içinde geçen mücadelede gol sesi çıkmayınca, mücadele 0-0 bitti. İzmit GB spor lidere geçit vermedi. E grubunda mücadele veren Çayırtepe Gençlikspor, amansız mücadele veren Kocaeli 61 SK’nü 4-1 mağlup etmeyi başardı
41 FUTBOL KULÜBÜ: 6
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (B grubu)
HAKEM: Kadir Aşık ***
41 FUTBOL KULÜBÜ: Emir ***, Çınar ***, Bedirhan *** (Emre Berat **), Bilal *** (Uras **), Sarp *** (Eren **), Yiğit Hamza ***, Furkan Emir ***, Samet *** (Yağız **)
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Alperen **, Ömer **, M.Çelebi ** (Enes **), Utku **, M. Efe **, Eymen **, Melih **
GOLLER: Furkan Emir (2), Samet (2), Bilal (2)
ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 4
KOCAELİ 61 SPOR KULÜBÜ: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (E grubu)
HAKEM: Veysel Saraç ***
ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Efe ***, İbrahim ***, Bora ***, Tolga *** (Hamza **), Emir Kaya ***, Arda ***, İsa *** (İbrahim Gül **)
KOCAELİ 61 SPOR KULÜBÜ: Emirhan **, Burak ** (Fatih **), Yusuf Can Yavuz **, Ege ***, Müslüm **, Hüseyin ** (Eymen **), M.Ali **, Arda **
GOLLER: Arda (2), Tolga, İsa, Ege
KOCAELİ OKANSPOR: 3
ŞİRİNSPOR: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (C grubu)
HAKEM: Kadir Aşık ***
KOCAELİ OKANSPOR: Kayra ***, Faruk ***, Ali Berk ***, Utku ***, Kutay ***, Musa ** (Eyüp Burak **), Yusuf *** (Tunç **), Erdem *** (Taha **)
ŞİRİNSPOR: Emre Yalçın **, Burak **, Ömer ** (Umut **), Eren **, Yiğit **, Yusuf ***, Kayra ** (Emre Şentürk **)
GOLLER Utku, Kutay, Yusuf (Okanspor), Yusuf (Şirinspor)
SERDAR GENÇLERBİRLİĞİ: 1
İZMİT BELEDİYESPOR: 2
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (C grubu)
HAKEM: Veysel Saraç ***
SERDAR GENÇLERBİRLİĞİ: Adem **, Efe ***, Ahmet ** (Ramazan **), Alihan ** (Kaan **), Ercan **, Beytullah **, Orhan **, Tolga **
İZMİT BELEDİYESPOR: Abdullah ***, Mehmet *** (Behlül ***), Ahmet ***, Kerem *** (Sinan **), Hakan *** (Burak **), Berat ***, Arda ***, Mert *** (Berkay **)
GOLLER: Efe (P) (Serdar GB), Behlül, Kerem (İzmit BLD)
KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 6
İZMİT YENİMAHALLESPOR: 1
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (B grubu)
HAKEM: Veysel Saraç ***
KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Furkan ***, Muhammet ***, Toprak *** (Ali Enes **), Ömer *** (Emir ***), Tunahan *** (M.Emin ***), Semih ***, Esat *** (Burak **)
İZMİT YENİMAHALLESPOR: Doğancan **, Poyraz **, Orkun **, İbrahim ***, Utku ** (Kutay **), Samet **(M.Efe **), Emir **, Haktan ** (Aliberk **)
GOLLER: Ömer (2), Semih, Ali Enes, Emir, Semih (Yenişehir), İbrahim (Yenimahallespor)
İZMİT YAHYAKAPTANSPOR: 0
İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: 0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (D grubu)
HAKEM: Can Uğur Gencer ***
İZMİT YAHYAKAPTANSPOR: Ahmet ***, Tunahan **; Samet ***, Yunus ***, Samet **, Emirhan **(Buğra **), Ahmet Kaan *** (Metehan **), Can ***, Mesut ** (Alperen **)
İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: Ege ***, Eser Genç ***, Beray ** (Doruk **), Ahmet **, Görkem *** (Hüseyin **), Kayhan ***, Ömer ** (Yusuf **)
GOLLER: Yok
KYÖDSPOR: 1
KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 10
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (C grubu)
HAKEM: Melih Şentürk ***
KYÖDSPOR: Kazım ** (Muhammet Enes **), Necmi **, Adülsamet **, Onur **, Ahmet ** (Yasin **), Hasan **, Eren **, Hüseyin **
KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Ali ***, Bilal ***, İrfan *** (Kerem ***), Ensar Kayra ***, Sefa *** (Yunus **), Kaan **** (Berk ***), Halitcan *** (Ensar **), Taha ***
GOLLER: Eren (KYÖDSpor), Kaan (3), Kerem (2), Yunus (2), Taha (2), Berk, Ensar Kayra (1) (Sekaspor)
KULLARSPOR: 1
İZMİT YILDIZSPOR: 4
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (A grubu)
HAKEM: Can Uğur Gencer ***
KULLARSPOR: Güray **, Abdülrezak **, Ahmet **, Kağan ** (Ömer **), Fatih **, Arda ***, Burak ** (Enes **), Emir **
İZMİT YILDIZSPOR: Efe ***, Kutay ***, Poyraz ***, Ahmet ***, Ali ***, Boran ***, Tunahan ***, Behlül ***
GOLLER: Arda (Kullarspor), Boran (2), Tunahan, Poyraz (İzmit Yıldızspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz