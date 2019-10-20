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Kıdem tazminatına esas ücret ne kadar?

Son dönemlerde, işten çıkarılmış ya da haklı sebeplerle iş akdini feshederek kıdem tazminatı almaya hak kazanmış birçok çalışan, kıdem tazminatı ile ilgili bazı soruların cevaplarını araştırıyor. İşte o soruların cevapları…
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Kıdem tazminatı, işten çıkarılan ya da bazı haklı nedenlerden dolayı istifa ederek tazminatı almaya hak kazanan tüm çalışanlar için yasalarca tanınmış oldukça önemli bir kazançtır. Yeni bir iş bulana kadar kişinin geçimini sağlaması için bir o kadar da gereklidir. Ancak bu durumla karşı karşıya kalan vatandaşlar özellikle son dönemlerde kıdem tazminatı ile ilgili birçok konuda araştırma yapıyorlar. Merak edilen soruların arasında ilk sırayı kıdem tazminatındaki esas ücret konusu alıyor.

ESAS ÜCRET NEDİR?

Kıdem tazminatına girmeden önce işçilerin aldığı ücretler ve bu ücretlerin İş Hukuku'ndaki tanımlamaları ile başlamakta fayda var. Çalışan ve işveren arasında iş sözleşmesi yapılırken kararlaştırılan ücrete asıl ücret denir. Asıl ücret çıplak ücret olarak da adlandırılır. Asıl ücretin (çalışanın maaşı) dışında kalan ve işçiye düzenli olarak ödenen, ikramiye, prim, komisyon, kar payı gibi ödemelerle, sosyal yardım niteliğindeki yemek, taşıt, giyim, yakacak, konut gibi verilen ücretlere ise ücret ekleri denmektedir.

30 GÜNLÜK ÜCRETİ

Kıdem tazminatı hesaplanırken baz alınması gereken ücret kişinin son son 1 aylık/30 günlük ücretidir. Bununla beraber çalışanın asıl ücretinin yanında ek kazançlar da bu hesaba dâhildir. Kıdem tazminatına dâhil olacak esas ücretlerin özellikleri, sürekli ya da belli aralıklarla ödenen, işçiye bir menfaat sağlamakta olan ödenmesi performans, satış, hedef gibi ölçütlere dayanmayan, parayla ölçülebilen ücretler olmalıdır.

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